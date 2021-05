https://cz.sputniknews.com/20210523/americti-vojaci-se-zastavili-na-odpocinek-v-ceskem-rancirove-vecer-se-vydaji-k-jizni-hranici-foto-14581244.html

Američtí vojáci se zastavili na odpočinek v českém Rančířově. Večer se vydají k jižní hranici. Foto

Američtí vojáci se zastavili na odpočinek v českém Rančířově. Večer se vydají k jižní hranici. Foto

Část vojáků Severoatlantické aliance dnes ráno dorazila do Jihlavska na Vysočině. Česká média informují, že v obci Rančířov část amerického konvoje zůstane až... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-23T09:49+0200

2021-05-23T09:49+0200

2021-05-23T10:02+0200

česko

vysočina

zastávka

konvoj

vojáci

nato

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/14581367_0:114:1200:789_1920x0_80_0_0_cad6ad61f79f4a60507d9bf1d37ee42e.jpg

Dnes v ranních hodinách do obce Rančířov na Jihlavsku dorazila první část konvoje amerických vojáků, podle plánu by měla zůstat na Vysočině do 21 hodin večer, poté se znovu vydá na cestu směrem na Slovensko. Předpokládá se, že vojáci opustí Českou republiku 24. května přes hraniční přechod Břeclav.Stejnou cestou budou projíždět i další dvě části amerického konvoje, ta první dorazí do Česka již dnes, druhá až v pondělí večer. Na území České republiky se totiž dostanou přes hraniční přechod Rozvadov, pak se zastaví na odpočinkovém stanovišti Ostrov u Stříbra a dál pojedou přes Pražský okruh až do Rančířova, kde se také zastaví ve vybudovaném českém táboře na přespání. Následně vyrazí do Maďarska přes slovenské území. Celkem má cesta každého z konvojů trvat maximálně 48 hodin.Uvádí se, že celkový počet Američanů, kteří projedou Českem, bude činit kolem sedmi stovek vojáků. Podle českých zdrojů se bude společně s vojáky přesunovat až sto devadesát kusů vojenské techniky. Konvoje jsou rozděleny do menších skupin, které se pohybují převážně v noci a večerních hodinách.Zastávka amerického konvoje v Česku a logistická podporaV odpočinkovém táboře jsou kromě jiného připravené jídelny a hygienické kontejnery s toaletami. Je v něm počítáno i s protipandemickými opatřeními. V táboře jsou dva stany pro izolaci covid pozitivních, kolem nich stojí mobilní kovové ploty. Všichni američtí vojáci budou před cestou testováni. Většina z nich je ale podle mluvčí očkována proti covidu.Jak uvedla Armáda České republiky, bude americkým jednotkám poskytnuta logistická podpora.Návrat amerických konvojů do Německa je naplánován po stejné trase od 12. do 16. června.Podle slov zástupců armády má cvičení Saber Guardian 2021 v Maďarsku prověřit připravenost a součinnost mezi aliančními a partnerskými armádami a armádou Spojených států. Cvičení se údajně zúčastní téměř 13,5 tisíce vojáků z 16 různých zemí. Česká republika se přitom cvičení účastní jako tranzitní země logistickou podporou.

https://cz.sputniknews.com/20210517/nato-slibilo-ukrajine-a-gruzii-pomoc-pri-odolavani-ruskemu-tlaku-14523477.html

K.K. Zdržovat a omezovat provoz americkými multikárami v ČR je ostuda NATO. 232

JMM Nechci tu žádné vojáky natož z USA a i USA! 187

17

vysočina

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vysočina, zastávka, konvoj, vojáci, nato