https://cz.sputniknews.com/20210523/babis-o-ockovani-a-planu-rozvolnovani-rozbehnou-se-amaterske-sporty-a-restaurace-otevrou-14-cervna-14589725.html

Babiš o očkování a plánu rozvolňování: Rozběhnou se amatérské sporty a restaurace otevřou 14. června

Babiš o očkování a plánu rozvolňování: Rozběhnou se amatérské sporty a restaurace otevřou 14. června

Premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním „Čau lidi“ promluvil o tom, jak to nyní v Česku vypadá s epidemiologickou situací. Hned v úvodu promluvil o... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-23T20:16+0200

2021-05-23T20:16+0200

2021-05-23T20:16+0200

česko

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy

koronavirus

očkování

opatření

andrej babiš

epidemie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1c/13394889_0:0:1353:761_1920x0_80_0_0_3444529af4586015c5db542670318bfd.jpg

Pokud jde o očkování, premiér poznamenal, že ke včerejšímu dni bylo vykázáno 4 626 709 aplikovaných dávek vakcíny proti covidu-19. Dále prozradil, že od půlnoci z neděle na pondělí se mohou nově k očkování registrovat lidé ve věku 35 až 39 let. A jen pár dní poté přijde řada i na další skupinu. Od středy se totiž otevře registrace pro věkovou skupinu 30-34 let.Premiér k této otázce ještě dodal, že by do léta mohlo být jednou dávkou naočkováno zhruba šest a půl milionu Čechů.Babiš o rozvolňováníKromě očkování spoustu lidí zajímá také strategie rozvolňování. Podle premiéra je nyní na stole dlouhodobý plán rozvolňování, který s postupným uvolňováním počítá do října. V brzké době se přitom můžeme těšit na změny.Rovněž avizoval, že se bez omezení otevřou i zoologické a botanické zahrady. Rozvolňování se poté dotkne také konání škol v přírodě.Pokud jde o restaurace, ty by mohly znovu otevřít 14. června. Tento návrh ale bude ještě v pondělí projednávat rada pro zdravotní rizika. Ve stejném termínu by měly být zpřístupněny šatny ve fitness centrech. Co se týče koncertů a divadel, nově by se jich mohlo venku účastnit až 2 000 diváků, zatímco uvnitř 1 000 lidí. Od začátku července by se měl ale počet diváků koncertů nebo divadelních a filmových představení navyšovat, a to na 5000 lidí venku a 2000 uvnitř. Ve hře jsou také dětské letní tábory. Ty by se mohly uskutečnit bez omezení kapacity, ale s podmínkou nutného testování.A řeč přišla také na to, jak to bude s cestováním a návratem z dovolených. I v tomto případě bude dle Babiše potřeba test, aby se v ČR neobjevily nové mutace covidu-19.

1

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pandemie covidu-19 v česku. aktuální zprávy, koronavirus, očkování, opatření, andrej babiš, epidemie