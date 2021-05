https://cz.sputniknews.com/20210523/drive-zpival-o-znasilneni-le-penove-ted-je-autorem-hymny-na-euro-rapper-z-francie-budi-kontroverze-14585692.html

Dříve zpíval o znásilnění Le Penové, teď je autorem hymny na EURO. Rapper z Francie budí kontroverze

Dříve zpíval o znásilnění Le Penové, teď je autorem hymny na EURO. Rapper z Francie budí kontroverze

Na letošním Mistrovství Evropy ve fotbale bude mít francouzská reprezentace hymnu s názvem Napiš moje jméno moudře, napsanou rapperem Youssouphou. Autor hymny... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-23T19:44+0200

2021-05-23T19:44+0200

2021-05-23T19:44+0200

svět

hymna

rasismus

fotbal

marine le penová

francie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/14585949_0:0:3219:1811_1920x0_80_0_0_b8de9abbb95d9815c45cb46b660f3bdf.jpg

Francouzská fotbalová reprezentace se letos v létě zúčastní Mistrovství Evropy ve fotbalu, které se původně mělo konat v loňském roce, ale bylo odloženo kvůli pandemii koronaviru. Francouzi budou mít i vlastní hymnu, jejímž autorem je francouzský rapper konžského původu Youssoupha. Tato hymna se nazývá Napiš moje jméno moudře (Écris mon nom en bleu), největší diskuze se ale rozpoutaly kolem samotného rappera, který je znám svými útočnými texty a výroky vůči řadě politických a veřejných činitelů ve Francii. Hlavními tématy hudebních děl Youssouphy je například problém rasismu a diverzity, stejně tak zpívá rapper i o svém vlastním africkém pozadí. V jedné ze svých skladeb z roku 2006 se rapper pustil i do francouzské političky Marine Le Penové. V písni znějí provokativní slova na adresu předsedkyně Národního sdružení. Dalším terčem kontroverzního hudebního umění Youssouphy se stal politický komentátor a odpůrce islamizace Francie Éric Zemmour, kterého označil za idiota a později zpíval o tom, že by mohl odměnit toho, kdo dokáže umlčet francouzského konzervativního politického experta. Francie si zaslouží vícProti kroku Francouzské fotbalové federace se kromě řady politických činitelů ohradila i samotná předsedkyně Národního sdružení Marine Le Penová, která vyzvala k tomu, aby federace zrušila své rozhodnutí. Francouzská politička a bývalá ministryně sportu Francie Roxana Mărăcineanuová v tom nevidí žádný problém. Podle jejích slov je Youssoupha zpěvák, který vystupuje proti rasismu a za diverzitu, což je dobře, jelikož to je velmi důležité pro současný sport.

4

francie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hymna, rasismus, fotbal, marine le penová, francie