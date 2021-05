https://cz.sputniknews.com/20210523/europoslanec-vondra-oznacil-ministra-hamacka-za-kecala-vyzval-ho-k-rezignaci-14590930.html

Europoslanec Vondra označil ministra Hamáčka za kecala. Vyzval ho k rezignaci

Europoslanec Vondra označil ministra Hamáčka za kecala. Vyzval ho k rezignaci

„Těmto cimrmanovským povídačkám nevěřím, nemůže jim věřit ani sám vicepremiér,“ prohlásil v pořadu Partie na CNN Prima NEWS člen ODS Alexandr Vondra k tvrzení... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

kauza vrbětice

alexandr vondra

miloslava vostrá

rezignace

jan hamáček

Nejprve hosté pořadu diskutovali o počtu vyšetřovacích verzí výbuchu skladu s municí ve Vrběticích. Europoslanec Vondra k této věci poznamenal, že počínání prezidenta Miloše Zemana, který prohlásil, že existuje více verzí výbuchů, se vlastně dalo očekávat.Poslankyně za komunisty Miloslava Vostrá kontrovala, že kolem kauzy Vrbětice je spousta otázek, což prezident Zeman vidí a stejně jako komunisté uvažuje o tom, co se kolem výbuchu ve Vrběticích dělo.Když přišla řeč na ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) a jeho plánovanou cestu do Moskvy, poslanec za ANO Robert Králíček se vládního kolegy zastal.Komunistka Vostrá by naopak pochopila, kdyby Hamáček řekl, že chtěl jednat o Sputniku a že chtěl jednat o summitu Biden–Putin v Praze.Alexandr Vondra předsedu ČSSD označil za kecala a vyzval ho k rezignaci. Hamáček se prý snažil udělat co nejvíce pro českou zemi i pro svou vlastní kariéru.Hamáčkova cesta do MoskvyPřipomeňme, že okolnostmi Hamáčkovy cesty se začala zabývat NCOZ. Vyšetřování bude probíhat v režimu důvěrné pro podezření z trestného činu ohrožení utajované informace a zneužití pravomocí úřední osoby.Jan Hamáček se 15. dubna setkal se šéfy tajných služeb (kromě BIS), policie, českým velvyslancem v Rusku a nejvyšším státním zástupcem. Server Seznam Zprávy tvrdí, že vicepremiér chtěl v Moskvě vyměnit ututlání vrbětické kauzy za dodávky ruské vakcíny Sputnik V a uspořádání summitu Biden-Putin v Praze. Přítomní mu to ale vymluvili.Hamáček 14. dubna oznámil, že poletí do Moskvy, aby vyjednal dodávky ruské vakcíny proti koronaviru. Poté, co spolu s premiérem Andrejem Babišem 17. dubna obvinil Rusko z výbuchů ve vrbětických muničních skladech, začal tvrdit, že jeho avizovaná cesta byla zastíracím manévrem.Hamáček odmítá, že by chtěl ututlat vrbětickou aféru výměnou za Sputnik V. Na novináře Seznamu podal trestní oznámení. Podle něj se mohli dopustit trestných činů pomluvy či šíření poplašné zprávy.O Hamáčkovu záměru jet do Moskvy mluvil v neděli i prezident Miloš Zeman v rozhovoru pro rádio Frekvence 1. Odmítl ovšem, že by měl v plánu provést výměnný obchod.Hamáčkovým argumentům nevěří opozice, podle které chtěl vicepremiér výměnný obchod skutečně provést.

Renegát To je přesně ten příklad kdy se říká, že "zloděj křičí - chyťte zloděje"...jsou s Hamáčkem na tom velmi podobně ;) 36

Jiri Borunsky Vondra,ty jsi neměl ani začínat,co te znám od revoluce,tak umis jen blbě kecat 26

