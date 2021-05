https://cz.sputniknews.com/20210523/houpe-se-pod-arenbergerem-zidle-skrz-nesrovnalosti-s-majetkem-babis-o-jeho-osudu-rozhodne-v-utery--14588537.html

Houpe se pod Arenbergerem židle skrz nesrovnalosti s majetkem? Babiš o jeho osudu rozhodne v úterý

Kolem ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO) je poslední dobou rušno. Za rozruchem přitom stojí jisté nesrovnalosti s jeho majetkem. Nyní dokonce od... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Arenberger v pátek odevzdal materiály, které vypovídají o jeho majetkových poměrech. Tyto dokumenty předal přímo premiérovi Andrejovi Babišovi (ANO).Odvolat či neodvolat?I přes to, že se ministr snaží tyto nejasnosti vysvětlit, někteří zastávají názor, že by neměl na ministerském postu pokračovat. K takovému názoru se přiklání i ministr kultury Lubomír Zaorálek (ČSSD), podle kterého Arenbergerovo pokračující vládní angažmá vládě škodí.Přiznal však, že si je vědom toho, že časté výměny ministrů zdravotnictví nejsou dobré. Arenberger je totiž již čtvrtým mužem v čele tohoto resortu za období koronavirové pandemie. „Na vině je špatná personální politika premiéra,“ myslí si Zaorálek.Podobně se k celé věci staví i šéf poslanců KSČM Pavel Kováčik, který byl hostem pořadu Otázky Václava Moravce. I on hovořil o Arenbergerově konci, ale dodal, že bude hodně záležet na tom, jak dotyčný věc vysvětlí.Poté poznamenal, že politici každý rok ke 30. červnu své majetkové přiznání aktualizují. „Mně to přijde blbý, s odpuštěním. Jeho právníci udělali chybu, no ale on zodpovídá, to je osobní zodpovědnost každého,“ vzkázal a dodal: „Já si myslím, že je na čase střídat.“Šéf STAN Vít Rakušan je jednoznačně pro to, aby Arenberger na tomto postu skončil. Ať už sám nebo na pokyn Babiše. Dotyčnému také vzkázal, že by měl změnit právní kancelář.I šéf poslanců ANO Jaroslav Faltýnek přiznává, že se Arenberger dopustil jisté chyby a odpovědnost leží na něm, jelikož on je ten, kdo za majetkové přiznání zodpovídá. Byl však zdrženlivější než jeho kolegové z jiných stran.Vyzdvihl také to, že se dotyčný na post ministra dostal velmi rychle a s majetkovým přiznáním tak zřejmě neměl zkušenost: „Já ho tady hájit nechci, chci slyšet jeho názor. Majetkové přiznání musí být vyplněno správně a je to samozřejmě chyba, to je jasné.“Reakce Babiše a názor ArenbergeraSám ministr zdravotnictví ale vidí věci jinak.Již dříve Babiš k věci řekl, že by měl Arenberger dostat šanci, aby vše vysvětlil.Ministr zdravotnictví se snažil objasnit, že pokud jde o jeho účetní, tak tam chyba nevznikla.Zmiňme, že i když Babiš obdržel dokumenty o ministrově majetku již v pátek, zatím je nestihl prostudovat. Zřejmě tak o osudu ministra zdravotnictví rozhodne až v úterý. O situaci ale už mluvil i s prezidentem Milošem Zemanem.

