Inna Puhajková odhodila stud a odhalila se na dovolené v Mexiku

Inna Puhajková odhodila stud a odhalila se na dovolené v Mexiku

Modelka a moderátorka Sportovních novin na TV Nova Inna Puhajková vyrazila do Mexika. V této rozmanité zemi ale kráska nehledala jen odpočinek, ale také... 23.05.2021

Puhajková zřejmě potřebovala dobít baterky a načerpat energii, a tak vyrazila za teplem a sluníčkem až do dalekého Mexika. Průběh své dovolené však čas od času dokumentuje a s fanoušky na Instagramu se dělí o své zážitky.Kromě opalování a koupačky v moři tak Inna vyrazila i na několik výletů. Navštívila například ikonickou pyramidu v oblasti Chichén-Itzá.Následně vyrazila za krokodýly nebo obdivovala Růžovou lagunu v malé vesničce Las Coloradas.Při dalším z výletů tato kráska zamířila také na ostrov Cozumel, který ji doslova nadchl.Tato kráska však nezapomněla ani na pořádný odpočinek, který zahrnuje slunění a válení se na pláži či u bazénu.Není tedy divu, že se fanoušci mají na jejím Instagramu čím kochat. Inna je krásná žena s dokonalou postavou, za kterou se rozhodně nemusí stydět. A taky, že se nestydí. Od fanoušků se tak dočkala samých lichotek.Spousta uživatelů obdivovala její fotografie, které jsou prý nádherné. A navíc to na nich Inně moc sluší.„Krásná,“ ozývali se fanoušci.Objevilo se však i několik rýpalů, kteří si neodpustili poznámku k jejímu vzhledu. „Ty bláho. Kolik kilo jsi přibrala?“ ptali se.Inna PuhajkováModerátorka Inna Puhajková se narodila v ukrajinském městě Rovno. Její matka je dcerou Volyňských Čechů, otec je Ukrajinec. V 90. letech se rodina přestěhovala do Česka.Inna moderuje Sportovní noviny na obrazovkách TV Nova již několik let. Pokud jde o její vztahy, před fotbalistou Petrem Tlustým byl jejím partnerem i známý český hokejista Jaromír Jágr. S ním žila Puhajková dlouhá léta. I přes to, že jí láska s hokejovou hvězdou nevyšla, má s Jágrem dobrý vztah.

