Italský vítěz Eurovize byl přistižen při užívání drog během show. Zpěvák to ovšem důrazně popírá

Hlavní zpěvák italské skupiny Måneskin, která se stala vítězem soutěže Eurovision Song Contest 2021, důrazně popřel obvinění veřejnosti, že užíval drogy... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Zatímco energické, metalem poháněné rockové vystoupení Måneskinu vyvolalo velký obdiv diváků Eurovize, video zobrazující účastníky kapely sedící v zelené místnosti spolu s Damiano Davidem, který se charakteristickým gestem sklonil ke stolu, nevyhnutelně způsobilo mezi fanoušky divoké spekulace.Jeden fanoušek se například zeptal na Twitteru: „Uvědomuje si italský zpěvák, že je to živé vysílání na celém kontinentu?”Damiano David ale pak na tiskové konferenci popřel domněnky, že bral nelegální drogy. Po vysvětlení tohoto incidentu se zpěvák setkal s jásotem a bouřlivým potleskem přítomných.„Kokain neberu... prosím, neříkejte to,” dodal.Zatím neexistují žádné důkazy, které by svědčily o tom, že by Damiano byl zapleten do nějakého protiprávního jednání.Hudební kapela vyjádřila podporu svému zpěvákovi. „Jsme opravdu šokováni tím, co někteří lidé říkají o tom, že Damiano bere drogy,” píše Måneskin na Instagramu. „Jsme opravdu proti drogám a nikdy jsme neužívali kokain. Jsme připraveni se nechat otestovat, protože nemáme co skrývat,” pokračuje skupina ve svém příspěvku. Na základě výsledků hlasování diváků a poroty získala italská kapela celkem 524 bodů, což je o 25 bodů více než Francie, která se k nim nejvíce přiblížila. Samotní italští umělci se přiznali, že výsledky hlasování byly pro ně nečekané.Skupinu Måneskin tvoří zpěvák Damiano David, basistka Victoria De Angelis, kytarista Thomas Raggi a bubeník Ethan Torchio. V listopadu 2017 skupina vydala svůj debutový singl Chosen. S písní Zitti E Buoni již letos zvítězili na hudebním festivalu San Remo.

