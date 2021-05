https://cz.sputniknews.com/20210523/kolikrat-jsem-si-sahla-vic-na-dno-napsala-soukalova-a-pridala-odvaznou-fotku-14586602.html

„Kolikrát jsem si sáhla víc na dno...“ napsala Soukalová a přidala odvážnou fotku

Bývalá česká biatlonistka Gabriela Soukalová se rozněžnila na sociální síti. Na Instagramu se nejen podělila o odvážný snímek z těhotenského focení, ale také...

Soukalová ne vždy zažívala sluníčkové chvíle a pohodové okamžiky, o čemž svědčí i její slova u posledního příspěvku na Instagramu. Nyní to však vypadá, že je tato nastávající maminka opravdu šťastná a vděčná za to, že brzy založí vlastní rodinu.Poté však promluvila o tom, že ne vždy bylo vše růžové. Asi to tak ale mělo být, jelikož „vše zlé je k něčemu dobré“.V závěru pak ale dodala, že věří, že skoro každá situace v životě má řešení. Stačí to jen nevzdat. A Gábina to nevzdala.Reakce na sociální sítiJejí upřímnost a otevřenost záhy ocenili mnozí uživatelé sítě. Psali jí, že jí do budoucích let přejí jen to dobré.A i další komentáře se nesly v podobném duchu: „Krásnou neděli přeji, Gábi. Budeš krásná a hodná maminka, moc Ti to sluší. Držím palce. Ať vše v pořádku vyjde a jsi zdravá.“Spousta lidí také psala, že si Gábina konečně zaslouží lásku. „Milovat a být milovaný je to nejhezčí, co se nám může stát,“ podotýkali.Jiní lidé pak Soukalové vzkazovali, že jí těhotenství opravdu svědčí a že je velmi krásná.Gabriela SoukalováGabriela Soukalová je bývalá česká reprezentantka a dvojnásobná stříbrná medailistka z Olympijských her 2014 v Soči v biatlonu. V roce 2017 se stala prvním biatlonistou, který vyhrál českou anketu Sportovec roku v kategorii jednotlivců, a popáté se umístila v elitní desítce nejlepších českých sportovců.Poslední závody absolvovala na jaře 2017, v další sezóně nestartovala kvůli přetrvávajícím zdravotním problémům a ke sportu se nevrátila ani v následujícím ročníku. V květnu 2019 oficiálně oznámila ukončení své sportovní kariéry.Co se týče jejího soukromého života, v září 2020 Soukalová potvrdila, že se rozvádí. Jako partneři se s manželem podle jejích slov rozešli již před několika měsíci a žádost o rozvod tak byla jen formalitou.V současné chvíli je Gábina šťastná s novým partnerem. Na začátku března navíc pár oznámil radostnou novinku, že čekají prvního potomka.

