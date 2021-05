https://cz.sputniknews.com/20210523/kralovska-rodina-jiz-nebude-snaset-nove-utoky-prince-harryho-charles-je-pripraven-k-raznym-krokum-14589393.html

Královská rodina již nebude snášet nové útoky prince Harryho. Charles je připraven k rázným krokům

Ta míra upřímnosti, kterou si princ Harry naposledy dovolil ve svém novém dokumentárním seriálu pro Apple TV, nebyla příjemná britské královně, domnívá se... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Dříve se v médiích uvádělo, že královna Alžběta II. je „hluboce zneklidněna velmi osobními“ útoky vévody ze Sussexu na královskou rodinu. Komenáře prince Harryho o rodičovství jeho otce, prince Charlese a citování jeho někdejších vyjádření o nutnosti trpět, jako je „tak to bylo pro mě, tak to bude i pro tebe“, znepokojily britskou monarchii. Královský zdroj tak například v rozhovoru pro noviny uvedl: „Babička prince Harryho si to vzala velmi osobně a je hluboce rozrušená tím, co Harry řekl“.„Kdyby Harry zaútočil na královnu osobnějším způsobem, Charles by bez pochyby podpořil královnu a veškeré vztahy s Harrym by byly zmrazeny. Poslední komentáře prince Harryho o jeho rodině v novém dokumentárním seriálu vyvolaly ještě větší znepokojení, že zavádět podobné kroky bude opravdu třeba,“ řekl zdroj. Jeden přítel prince Charlese však v rozhovoru pro Daily Mail řekl: „Princ Charles je takový gentleman a především velmi oddaný otec. Jeho cílem vždy bude jen usmíření se svým synem. Jinak se bude cítit mizerně. Charlese vůbec není pomstychtivý“.Nová prohlášení prince Harryho o královské rodiněVévoda ze Sussexu princ Harry v novém seriálu na Apple TV obvinil královskou rodinu z „naprostého zanedbávání“ a ze „šikany do ticha“ a také uvedl, že princ z Walesu mu řekl, že jak trpěl on, budou trpět i jeho synové.Princ Harry (36) podstoupil vysoce osobní terapeutické sezení před kamerou pro svůj nový dokumentární seriál Apple TV, kde diskutoval o traumatických vzpomínkách z dětství. Rozsáhle mluvil o svých problémech s duševním zdravím a o svém odtržení od rodinných postojů k tématu.Vévoda například řekl, že on a vévodkyně ze Sussexu byli vystaveni takové úrovni obtěžování na sociálních médiích, že se cítil „naprosto bezmocný“ a předpokládal, že mu jeho rodina pomůže. Jeho prosby však narážely na lhostejnost.Vévoda v prvních třech epizodách seriálu Já, kterého nevidíte (The Me You Can't See), který byl vysílán v pátek, popsal, jak si uvědomil, že se musí řešit trauma, které zažil po smrti své matky Diany, princezny z Walesu. Oprah Winfreyové řekl, že jeho rodina nemluvila o její smrti a jen čekala, že se vypořádá s paparazzi a tiskem.Vévoda prozradil, že mu bylo řečeno, aby „hrál hru“, a jeho život bude jednodušší. Ale dodal: „Mám v sobě sakra hodně mámy. Jediný způsob, jak se osvobodit a vymanit se, je říct pravdu.“Také prozradil, že když Meghan uvažovala o spáchání sebevraždy, neudělala to, protože by to vůči němu bylo „nespravedlivé“, protože už ztratil matku.Řekl, že se stydí, že se to „tak zhoršilo“, ale také se příliš styděl jít za svou rodinou, protože věděl, že mu nedají to, co potřebuje. „To byl jeden z největších důvodů k odchodu, pocit uvěznění a pocit kontroly pod strachem, a to jak médii, tak samotným systémem, který nikdy nepodporoval rozhovor o tomto druhu traumatu,“ uvedl.

