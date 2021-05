https://cz.sputniknews.com/20210523/kulhanek-prosazuje-dalsi-rozsireni-eu-behem-cesty-na-balkan-podporil-albanii-a-severni-makedonii-14590259.html

Kulhánek prosazuje další rozšíření EU. Během cesty na Balkán podpořil Albánii a Severní Makedonii

Kulhánek prosazuje další rozšíření EU. Během cesty na Balkán podpořil Albánii a Severní Makedonii

Ministr zahraničí České republiky Jakub Kulhánek vyjádřil svůj pozitivní pohled na perspektivy vstupu Albánie a Severní Makedonie do Evropské unie. Spolu se... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Hlava českého zahraničního resortu Jakub Kulhánek je přesvědčen, že je na čase otevřít další kapitolu ve věci integrace Albánie a Severní Makedonie do Evropské unie. V tomto postoji se Kulhánek shodl s ministrem zahraničí Slovinska Anže Logarem a šéfem rakouské diplomacie Alexandrem Schallenbergem, s nimiž v těchto dnech uskutečnil oficiální návštěvu obou balkánských zemí. Důležitým argumentem pro přechod do další fáze integrace je úspěšné plnění řady podmínek pro vstup do EU a snaha tamních vlád přiblížit své země k připojení do unie.Velký kus práce podle názoru Kulhánka odvedla i Albánie, která dosáhla výrazných úspěchů v boji proti korupci a organizovanému zločinu. Stejně tak český ministr ocenil i justiční reformu v Albánii.Jak poznamenal Kulhánek, integrace západního Balkánu do EU je v zájmu celé Evropy a má být strategickou prioritou.Překážky na cestě integracePřipomeňme, že Severní Makedonie požádala o členství v Evropské unii v roce 2004, zatímco Albánie oficiálně vyjádřila svůj zájem o integraci do EU v roce 2009. Vloni Brusel schválil zahájení oficiálního vyjednávacího procesu s oběma státy o vstupu do EU.Bulharsko v polovině listopadu loňského roku neschválilo návrh rámce vstupních rozhovorů se Severní Makedonií, což znemožnilo další jednání o vstupu této země do Evropské unie. Podle tehdejší bulharské ministryně zahraničí Ekateriny Zacharievové je příčinou takového jednání ze strany Bulharska dlouhodobě trvající spory zemí ohledně historie a jazyka.Vláda Severní Makedonie obviňuje bulharskou stranu z porušení Dohody o přátelství, kterou státy podepsaly v roce 2017. Předmětem dohody byla vzájemná spolupráce stran v otázce vstupu do EU.

