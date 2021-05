https://cz.sputniknews.com/20210523/lekar-prozradil-jeden-z-priznaku-necekane-mrtvice-kdy-byste-meli-zpozornet-14578472.html

Lékař prozradil jeden z příznaků nečekané mrtvice. Kdy byste měli zpozornět?

Známý lékař a televizní moderátor Alexandr Mjasnikov ve vysílání televizní stanice Rusko 1 varoval Rusy, že náhlé problémy se zrakem mohou signalizovat... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Hned v úvodu Mjasnikov uvedl, kdy by lidé měli zpozornět a rozhodně neváhat s návštěvou lékaře.Mjasnikov dále uvedl, že pokud se u vás objeví „mžitky před očima“ a pokud budou doprovázeny zhoršeným viděním, rozmazaným viděním nebo dokonce bolestí, pak byste měli okamžitě vyhledat lékařskou pomoc.V neposlední řadě odborník také dodal, že by v takovém případě měla být věnována zvýšená pozornost především u rizikových osob, tedy starších lidí, diabetiků a lidí trpících vysokým tlakem krve.Lékař však dodal, že by se lidé neměli obávat pokaždé, kdy se jim objeví „mžitky“ před očima. Pokud jde o běžný jev, který není doprovázen nepohodlím, nejsou obavy na místě. Mjasnikov také vysvětlil, že se jedná o normální jev, k němuž dochází v důsledku denaturace bílkovin. Zdůraznil také, že s věkem se zvyšuje pravděpodobnost „mžitek“ před očima.Nezjevné symptomy rakovinyNedávno jsme informovali o tom, že odborníci z americké kliniky Mayo uvedli, že na první pohled neškodné symptomy mohou svědčit o vývoji onkologické choroby.Jde mimo jiné o svědivou nebo bolestivou fialovou vyrážku na tvářích nebo na očních víčkách, která je jedním z projevů zánětlivé choroby dermatomyositidy. O této chorobě svědčí i ochablost svalů v oblasti stehen, ramenou a rukouBolesti v zádech a ramenou jsou velmi častým symptomem určitého druhu rakoviny plic známého jako Pancoastův nádor. Vzniká v horní části plic a pak se rozšiřuje na žebra, nervy nebo páteř.Onkolog Andrej Bazylev již dříve okomentoval úvahy o dědičnosti onkologických chorob. Podle jeho slov rakovina není považována za nemoc, která se přenáší na potomky. Existují však mutace, které mohou zvýšit pravděpodobnost vývoje onkologických chorob.

