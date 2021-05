https://cz.sputniknews.com/20210523/lod-fortuna-pokracuje-v-praci-na-pokladce-nord-stream-2-14588405.html

Loď Fortuna pokračuje v práci na pokládce Nord Stream 2

Loď Fortuna pokračuje v práci na pokládce Nord Stream 2

Ruská loď Fortuna pokládá potrubí pro Nord Stream 2 v německých vodách, uvedla agentura dpa s odvoláním na provozovatele projektu Nord Stream 2 AG. 23.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-23T18:48+0200

2021-05-23T18:48+0200

2021-05-23T18:48+0200

svět

nord stream 2

sankce

německo

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/0f/13057799_0:0:3101:1745_1920x0_80_0_0_52f4a6fef83e199feeec2babd3107ee8.jpg

Upřesňuje se, že práce probíhají v souladu s povoleními a oficiálními prohlášeními úřadů Spolkové republiky Německo.Podle německé Spolkové agentury pro navigaci a hydrografii bude Fortuna pracovat v německých vodách od 22. května do 30. června.Jak upřesnil Mathias Kruse, německý generální konzul v Jekatěrinburgu, podle údajů k 17. květnu zbývá položit 80 kilometrů plynovodu.Nord Stream 2Tento projekt předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. USA zavedly v prosinci 2019 proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 již pomocí ruské lodě Fortuna se pokračovalo v pokládce potrubí a 27. dubna se k ní připojil truboukladač Akademik Čerskij.Podle údajů provozovatele projektu Nord Stream 2 AG (stoprocentní dceřiná společnost Gazpromu) byl k 31. březnu Nord Stream 2 postaven z 95 %, zbývá položit 121 kilometrů z celkové délky.

josefnovak_36

jsou jedinci, ti duchem zaostalí, co stále opakují svou písničku, aniž by připustili výhody mít nerostné suroviny. jejich bláboly o zaostalosti mne vždy rozesmějí. Tito jedinci jsou natolik zaostalí, že musí stále v obchodech něco nakupovat. od potravin až po toaleťák. Nic si nedokáží vyrobit sami. prostě, jsou zaostalí. U Sima to jde ještě pochopit. Ta jeho zdeformovaná držka není to jediné, co má zdeformované. prostě, je to de b il a udavač.

33