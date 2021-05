https://cz.sputniknews.com/20210523/luzar-zapojovat-eu-do-diplomaticke-valky-s-ruskem-je-kratkozrake-14583999.html

Luzar: Zapojovat EU do diplomatické války s Ruskem je krátkozraké

Mimořádné zasedání Evropské rady, které proběhne 24.-25. května v Bruselu, může být pro Českou republiku rozhodující v konfrontaci s Ruskem. Kromě témat, která... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Premiér Andrej Babiš se chystá obrátit se na kolegy se žádostí o podporu v konfrontaci Prahy s Moskvou. Již dávno před summitem to uvedl ministr zahraničí Jakub Kulhánek pro noviny Právo, přičemž výzva byla zveřejněna také na portálu českého ministerstva zahraničních věcí. Nejde zřejmě pouze o solidární vyhoštění ruských diplomatů. Praha, jak sdělila ministryně financí Alena Schillerová, žádá náhradu škod způsobených výbuchem ve Vrběticích, a to v částce minimálně 48 milionů dolarů, což znamená jednu miliardu korun. Rusko tyto nároky rozhodně odmítlo, protože vyšetřování není ukončeno a nebyly předloženy zjevné důkazy „viny“. S čím tedy počítá Česko na summitu EU? Pro Sputnik o tom promluvil člen meziparlamentní skupiny pro styk s RF, poslanec Leo Luzar (KSČM).„Nejde o peníze, to je snad každému jasné. A ani peníze neznamenají vykoupení, jak by nám mohl vyprávět Muammar Kaddáfí. Vše je hra klamu a mystifikací, protože cíl je někdy dosažen až jaksi mimoděk. To jsou zpravodajské hry a existuje pro to velmi mnoho důkazu, které po letech vydají archivy a pamětníci. Že budoucnost vyvrátí tehdejší důkazy, je už bohužel pozdě pro tisíce mrtvých. To je osud všech těch intrik, stojících za rozpoutáním válek od vysílače v Gliwicích po zbraně hromadného ničení v Iráku. Prostě stále pro mnohé mocnosti světa platí, účel světí prostředky. A opravdu nejde o jednu miliardu korun. Kdyby to bylo tak jednoduché, nebylo by válek a vše by mohl vyřešit odpustek. Proto se musíme vždy ptát Qui Bono, a tady je kámen úrazu všech tajných informací, které jako důkaz používají tajné služby celého světa. A nedělejme si vůbec žádné iluze, že zrovna ty naše tajné služby jsou složené ze samých svatých lidí chodících do kostela a nikdy nemluvících sprostě. Vždyť svatí nejsou ani katoličtí knězi, takže ani to není zárukou pravdy a už vůbec ne spravedlnosti. Proto bychom měli k těmto informacím přistupovat vždy s velkou mírou kritiky a jakákoliv disharmonie takové zprávy by nás měla varovat a minimálně nás všechny začít nutit ke kritickému myšlení a požadovat další informace. Tento můj kritický pohled se týká všech tajných služeb a zvláště těch služeb pracujících pro státy, které se považují za velmoci nebo i těch států, které se projevují produkováním obav nebo naopak se urputně snaží zastírat, Vatikán nevyjímaje.Posílí nebo oslabí evropskou bezpečnost podpora Prahy ze strany EU? Pokud taková podpora na summitu bude poskytnuta?Mezinárodní situace není dobrá. Svět je zmítán nejistotou v konci všech těch válek, které byly rozpoutány před mnoha lety, a konec je stále v nedohlednu. Kosovo, Gruzie, Irák, Afghánistán, Libye, Sýrie, Donbas, Luhansk, Náhorní Karabach jsou konflikty, které už ani nevnímáme, jak vznikly, přesto na nás nepřímo doléhají stále. I když nejsme nikde hybatelé těchto událostí, nejsme také izolovaným ostrovem a všechny tyto tragédie států se nás také přímo tykají. Ať již účastí našich vojáků, závazky v rámci NATO, migrací nebo také tím, že bez znalosti souvislostí se raději mýlíme s partnerem a důvěřujeme a bez prověření posíláme zbraně a munici. Jsme už líní i na to, abychom hledali pravdu třeba s nepřáteli a kriticky hodnotili předkládané argumenty a důkazy. Jakékoliv neočekávané impulsy a aféry jsou proto potencionálně nebezpečné a je třeba být velmi opatrní. Za poslední roky se totiž hranice mezi válkou a mírem velmi ztenčila a situace se stále vyostřuje. V mnoha případech drží klíč k pomyslnému zámku různých skandálů Ruská federace. Proto může očekávat nárůst politického a diplomatického tlaku spolu s rostoucím izolacionalismem a omezováním obchodu. To Evropská unie umí a ráda to používá. Nebo může Ruská federace ten pomyslný klíč vytáhnout z klíčové dírky a umožnit nám všem nahlédnout do našeho vlastního pokoje a uvidět i jiný pohled na náš vlastní nepořádek.Jako zkušený poslanec a analytik, vidíte alespoň nějakou možnost ukončení této „studené diplomatické války“ mezi Českou republikou a Ruskem? A jaké pocity tato situace u vás vyvolává?Smutek je ten správný popis pocitu, který cítím z dnešní situace. Cíle bylo dosaženo a tajné služby mohou dávat prémie. Česká republika bude jistě již více kontrolovat skladování a hlavně vývoz zbraní do rizikových teritorií. Zbrojařské firmy dostanou přes prsty a snad tím skončí časy Česka jako supermarketu nekontrolovaných zbraní. Rusko a jeho firmy nebudou stavět v Dukovanech a vakcínu Sputnik již nemohou používat jako zajímavou politickoekonomickou měnu. USA se svými 76 diplomaty se stane dalece největší zpravodajskou rezidenturou na našem území a rozvolní si ruce k ovlivňování politiky ve střední a východní Evropě, které měla svázané po skandálu s odposlechy v Německu. Takže si i leckdo může říci, vše je už v pořádku, zapomeňte! Přesto jsem možná naivní idealista, ale zde se nabízí jedna z možností, které se tajné služby bojí ze všeho nejvíce. Přijde pozvání z Ruska pro prezidenta Zemana a vládu premiéra Babiše, kde si politici sednou za jeden stůl a položí na něj všechny informace a budou se navzájem konfrontovat se zprávami, které byly na začátku všeho. Myslím si totiž, že je již nejvyšší čas začít navzájem jednat z pozice snahy pochopení, a ne síly a nenávisti. Ta hranice mezi válkou a mírem je totiž opravdu čím dál méně zřetelná.“

