Obchodník se zbraněmi Gebrev tvrdí, že stará munice skladovaná ve Vrběticích nebyla určena k prodeji

„Naše společnost si, stejně jako mnoho jiných společností, pronajala sklady ve Vrběticích. Skladovali jsme tam starou munici z dob Varšavské smlouvy, kterou jsme získali v České republice,“ uvedl podnikatel.Gebrev následně dodal, že tuto munici potřebovali ve své výrobě různými způsoby. „Nebyly určeny k prodeji,“ tvrdí.Zmiňme, že dne 28. dubna zástupkyně bulharského hlavního prokurátora Siika Mileva na brífingu uvedla, že státní zastupitelství podezřívá šest Rusů z účasti na organizování čtyř výbuchů v zbrojních továrnách v letech 2011–2020, kde byly skladovány výrobky patřící společnosti Gebreva.Ztráta zbraní po výbuchu ve VrběticíchNedávno jsme informovali, že firma Imex Group uvedla, jaké zbraně se „ztratily“ po výbuších skladů ve Vrběticích, k nimž došlo v roce 2014 a z nichž nedávno ČR obvinila RF. Dle firmy chybělo 1000 ručních protitankových raketometů RPG 7, 800 samopalů, 500 kulometů a na 100 pistolí a další příslušenství jako bodáky na samopaly nebo desítky tisíc zásobníků do kulometů. Informoval o tom iDnes.cz.Společnost, která měla muniční sklady v pronájmu, se domnívá, že tyto zbraně mohly skončit mezi překupníky na černém trhu. I z tohoto důvodu tak podala trestní oznámení s podezřením, že tyto zbraně rozkradli buď zloději, nebo někdo z policistů. Verze, že zbraně rozmetal výbuch a nic z nich nezbylo, se jí totiž zdá nevěrohodná.V trestním oznámení firma uvádí, že po výbuších se jí vrátila zpět pouze jedna zcela nepoškozená bedna. V té mělo být osm raketometů s optikou a naopak v ní chybělo další příslušenství jako pouzdra, brašny či čištění ke každé ze zbraní.Vrbětická krizeČeská republika kvůli vrbětické kauze vyhostila 18 pracovníků ruské ambasády a Rusko reagovalo vyhoštěním 20 členů diplomatické mise v Moskvě. Následně Česko nařídilo stažení dalších zaměstnanců ruského velvyslanectví a Moskva oznámila, že přechází na „striktní paritu“ v počtu pracovníků obou ambasád. To se především dotkne místních zaměstnanců, kteří pracují pro českou diplomatickou misi. Projeví se to například výrazným omezením fungování Českého domu v Moskvě.Ministryně financí České republiky Alena Schillerová (za ANO) uvedla, že v souvislosti s výbuchy ve Vrběticích by Česká republika mohla žádat odškodné ve výši minimálně jedné miliardy korun.Šéf ruské rozvědky Sergej Naryškin české obvinění označil za lež a nařkl vládu ČR z omezené svrchovanosti. Ruské ministerstvo zahraničních věcí označilo obvinění na adresu tajných služeb za absurdní a vymyšlené. Podle mluvčí ministerstva Marie Zacharovové obvinění slouží k odvrácení pozornosti od účasti USA na přípravě atentátu na Alexandra Lukašenka a převratu v Bělorusku.

