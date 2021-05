https://cz.sputniknews.com/20210523/roskosmos-promluvil-o-opakovane-pouzitelnych-raketach-a-vzniku-soukromych-kosmickych-podniku-v-rf-14579541.html

Roskosmos promluvil o opakovaně použitelných raketách a vzniku soukromých kosmických podniků v RF

Opakovaně použitelné první stupně nosných raket Amur-SPG by měly při startu z kosmodromu Vostočnyj podle plánu přistát severozápadně od města Aldan v Jakutsku... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

V současné chvíli americká společnost SpaceX Elona Muska usazuje na pevnině či na moři odpálené první stupně raket Falcon pro opakované použití.Podle prezentace, kterou představil výkonný ředitel státní korporace pro perspektivní programy a vědu Alexandr Blošenko, je „oblast kontrolovaného dopadu prvního bloku nosné rakety Sojuz-SPG (Amur-SPG, pozn. red.)“ při startu z kosmodromu Vostočnyj naplánována západně od jakutského města Aldan.Zmiňme, že dvoustupňová raketa střední třídy Amur-SPG, jejíž první start z kosmodromu Vostočnyj je plánován na rok 2026, bude mít opakovaně použitelný (až 10krát) reverzibilní první stupeň vybavený motory RD-0169, které fungují na kyslíku a zkapalněném zemním plynu (metanu). Plánuje se, že nahradí rakety Sojuz-2, které jsou v současné době v provozu.Uvádí se, že z kosmodromu Vostočnyj bude raketa schopna vynést 9,5 tuny na oběžnou dráhu Země s opětovně použitelným prvním stupněm, a 12 tun při tom jednorázovém, plus na oběžnou dráhu geografického přenosu - 2,5 tuny pomocí horního stupně Fregat a stupně pro opětovné použití. Náklady na vypuštění budou v závislosti na konfiguraci činit 22–35 milionů dolarů.Opakovaná použitelnost je jedním z hlavních trendů v kosmickém raketovém inženýrství, jehož cílem je především snížit náklady na start. Rusko zatím nemá opakovaně použitelné vesmírné rakety, ale vyvíjejí se. Ve Spojených státech v současné době používá opakovaně použitelný stupeň SpaceX ve své raketě Falcon, stejně jako Blue Origin v raketě New Shepard. Rocket Lab se také chystá znovu použít první stupně rakety Electron. Opakovaně použitelné rakety se vyvíjejí také v Číně a Evropě.Roskosmos uvedl, že se v RF může objevit analog SpaceXV Rusku by se mohly objevit soukromé kosmické podniky analogické americkým společnostem SpaceX a Blue Origin. Bude to však nějakou dobu trvat, uvedl Alexandr Blošenko.Poznamenal také, že interakce Roskosmosu se soukromými společnostmi by mohla spočívat v přenesení finančních a technických rizik, pokud budou připraveny vyrábět vesmírné technologie. Podle Blošenka si zároveň Roskosmos musí být stoprocentně jistý tím, že s těmito společnostmi může počítat na nadcházející desetiletí, nebo že bude v budoucnu absorbovat startupy získáním kontrolních podílů v nich.Dotyčný dále uvedl, že Roskosmos v současné době chystá levnou infrastrukturu pro testování raket a satelitů soukromých společností.

K.K. Jen aby to nedopadlo tak, že soukromé společnosti v RF budou dávat USA technologie, aby se Musk mohl předvést, jak mu to jde a jak to "umí". Klasický to případ zaprodanců. 253

3

