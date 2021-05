https://cz.sputniknews.com/20210523/rychetsky-vyroky-prezidenta-a-ministryne-benesove-o-vrbeticich-poskozuji-zajmy-ceska-v-eu-a-v-nato-14587794.html

Rychetský: Výroky prezidenta a ministryně Benešové o Vrběticích poškozují zájmy Česka v EU a v NATO

Rychetský: Výroky prezidenta a ministryně Benešové o Vrběticích poškozují zájmy Česka v EU a v NATO

Předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský v pořadu Otázky Václava Moravce na ČT kritizoval výroky ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) směrem k... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-23T17:20+0200

2021-05-23T17:20+0200

2021-05-23T18:09+0200

kauza vrbětice

pavel rychetský

marie benešová

justice

milion chvilek pro demokracii

tlak

andrej babiš

demonstrace

miloš zeman

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1005/51/10055143_0:155:3061:1876_1920x0_80_0_0_52eedb7647cef6669ed2706616ff5b26.jpg

Česká justiční soustava je podle předsedy Ústavního soudu Pavla Rychetského stále imunní vůči politickým tlakům. Výroky ministryně spravedlnosti Marie Benešové (za ANO) nicméně považuje za nepřijatelné.Jako jeden z nepřijatelných výroků Benešové zmínil třeba její reakci na verdikt Ústavního soud, který osm měsíců před volbami do Poslanecké sněmovny zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů.Benešová verdikt označila za divný. Nelze podle ní vyloučit, že soudci za své rozhodnutí mohli dostat něco přislíbeno.Rychetský dnes k její tehdejší reakci řekl, že je to velmi špatný signál k veřejnosti, pokud práci soudů kritizuje ministryně spravedlnosti.Tlak přes financováníAčkoliv se nyní útoky na oblast justice pohybují ve verbální rovině, předseda soudu upozornil na to, že zásahy do jejího fungování se mohou dít skrytě v rámci financování.Osobně spoléhá na Sněmovnu, která rozpočet schvaluje. „Věřím, že si trvale uvědomují, že jakási snaha o zásah do justice prostřednictví škrcení výdajů by byla velmi zhoubná,“ zaznělo.Na výroky Rychetského reagovala i sama ministryně. Demonstrace proti Marii BenešovéNa obranu nezávislosti justice se v minulém týdnu uskutečnil protest organizovaný spolkem Milionu chvilek pro demokracii, kterého se zúčastnilo zhruba pět tisíc lidí. Kvůli nezávislosti justice se demonstrovalo i před dvěma lety, kdy šlo o jedny z největších protestů v polistopadové historii.Podle něj zažívá česká justice největší útoky ze strany politiků od revoluce.Kauza VrběticeRychetský zároveň uvedl, že výroky prezidenta Miloše Zemana nebo ministryně Benešové o více vyšetřovacích verzích výbuchů v muničním skladu ve Vrběticích poškozují zájmy České republiky v Evropské unii a v NATO. Rychetský poznamenal, že zpochybňování toho, že je pouze jedna vyšetřovací verze výbuchů, vůbec nechápe.„Škodí nám to,“ dodal.Rychetský také řekl, že Rusko je zemí, která se nikdy nevzdá své minulosti, kdy ovládala střední Evropu.Odchod žalobce Pavla Zemana je škodaPředseda Ústavního soudu se rovněž vyjádřil k rezignaci nejvyššího žalobce Pavla Zemana. Ten svůj odchod vysvětlil tlaky právě ze strany ministryně Benešové.„Ale tlak jednoho ústavního činitele na druhého ústavního činitele, vyhrožování v tomto případě kárnou žalobou… v dějinách této země není jediný případ, že by vůči vrcholnému ústavnímu činiteli bylo jiným ústavním činitelem vyhrožováno kárnou žalobou, to mi připadá úplně absurdní. Ten vztah má být přesně opačný,“ poznamenal.

https://cz.sputniknews.com/20210518/verzi-o-vybuchu-ve-vrbeticich-je-nekolik-jen-se-to-nesmi-rikat-nahlas-14525984.html

https://cz.sputniknews.com/20210520/v-praze-demonstruje-milion-chvilek-kvuli-nejvyssimu-statnimu-zastupci-zemanovi-14560503.html

Abdi Já si myslím, že je úplně špatně, že se ten šišla vyjadřuje k politikům. Umíte si představit, že soudci nejvyššího soudu v USA by vystoupili proti prezidentovi?Rychetský prostě není ten formát. 45

K.K. Milión chvilek, volební systém, Vrbětice, Rusko, státní zástupce Zeman, Benešová. Je prostě za současného protektorátu kapacitou, protože má ve všem úplně jasno, tak jak je požadováno. Nic se nesmí zpochybňovat. Voda teče do kopce a basta. Tak rozhodl soud. 22

6

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

pavel rychetský, marie benešová, justice, milion chvilek pro demokracii, tlak, andrej babiš, demonstrace, miloš zeman