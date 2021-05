https://cz.sputniknews.com/20210523/stephen-king-promluvil-o-sporu-s-joanne-rowlingovou-14582613.html

Stephen King promluvil o sporu s Joanne Rowlingovou

Stephen King prozradil podrobnosti své rozepře s Joanne Rowlingovou v rozhovoru pro The Daily Beast. 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Král hororů se přiznal, že Rowlingová ho zablokovala na Twitteru poté, co se postavil na obranu transgenderů. Dokonce odstranila starý komentář, v němž Kinga chválila, uvádí se na portálu The New York Post.Konflikt mezi dvěma spisovateli vypukl v červnu 2020. Fanoušci požádali Kinga, aby vyslovil svůj názor na transgendery během skandálu, který vypukl poté, co autorka Harryho Pottera byla obviněna z transfobie kvůli její poznámce na Twitteru.„Jde o to, že může vyslovit svůj názor. Tak to na světě chodí. Myslí, že transženy jsou nebezpečné, nebo že to nejsou ženy, nebo má s nimi nějaké jiné problémy. Například myšlenka, že někdo „maskovaný“ za ženu hodlá zaútočit na „opravdovou“ ženu na toaletě, když tomu Rowlingová sama věří, má právo na vlastní názor. Jenže se naštvala na mne, když jsem vyslovil svůj,“ řekl King.V září 2020 byl vydán román Joanne Rowlingové Zlá krev (Troubled Blood) o sériovém vrahovi, který se převléká za ženy. Na internetu byla nová kniha spisovatelky podrobena kritice.

