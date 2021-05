„Temné dny zármutku.“ Princ William se podělil o vzpomínku na okamžik, kdy se dozvěděl o smrti Diany

https://cz.sputniknews.com/20210523/temne-dny-zarmutku-princ-william-se-podelil-o-vzpominku-na-okamzik-kdy-se-dozvedel-o-smrti-diany-14577909.html

Vévoda z Cambridge řekl, že se v okamžiku, kdy mu řekli, že jeho matka Diana zemřela, nacházel v domě královny v Balmoralu. Přiznal se také, že během těchto „temných dnů zármutku“, které pak následovaly, hledal útěchu zejména ve skotské přírodě.Poznamenal však, že Skotsko je pro něj nejen zdrojem jen těch nejsmutnějších, ale také i těch nejšťastnějších vzpomínek. Skotsko je totiž také místem, kde se již před 20 lety seznámil se svou budoucí ženou Kate Middeltonovou, což popsal jako vzpomínku na „velkou radost“.Princ Harry o svých vzpomínkách z dětstvíOdhalení prince Williama přichází den poté, co vévoda ze Sussexu princ Harry v novém seriálu na Apple TV obvinil královskou rodinu z „naprostého zanedbávání“ a ze „šikany do ticha“ a také uvedl, že princ z Walesu mu řekl, že jak trpěl, budou trpět i jeho synové.Princ Harry (36) podstoupil vysoce osobní terapeutické sezení před kamerou pro svůj nový dokumentární seriál Apple TV, kde diskutoval o traumatických vzpomínkách z dětství. Rozsáhle mluvil o svých problémech s duševním zdravím a o svém odtržení od rodinných postojů k tématu.Vévoda například řekl, že on a vévodkyně ze Sussexu byli vystaveni takové úrovni obtěžování na sociálních médiích, že se cítil „naprosto bezmocný“ a předpokládal, že mu jeho rodina pomůže. Jeho prosby se však setkávaly s lhostejností.Vévoda v prvních třech epizodách seriálu Já, kterého nevidíte (The Me You Can't See), který byl vysílán v pátek, popsal, jak si uvědomil, že se musí řešit trauma, které zažil po smrti své matky Diany, princezny z Walesu. Oprah Winfreyové řekl, že jeho rodina nemluvila o její smrti a jen čekala, že se vypořádá s paparazzi a tiskem.Vévoda prozradil, že mu bylo řečeno, aby „hrál hru“ a jeho život bude jednodušší. Ale dodal: „Mám v sobě sakra hodně mámy. Jediný způsob, jak se osvobodit a vymanit se, je říct pravdu.“Také prozradil, že když Meghan uvažovala na spáchání sebevraždy, neudělala to, protože by to vůči němu bylo „nespravedlivé“, protože už ztratil matku.Řekl, že se stydí, že se to „tak zhoršilo“, ale také se příliš styděl jít za svou rodinou, protože věděl, že mu nedají to, co potřebuje. „To byl jeden z největších důvodů k odchodu, pocit uvěznění a pocit kontroly pod strachem, a to jak médii, tak samotným systémem, který nikdy nepodporoval rozhovor o tomto druhu traumatu,“ uvedl.

