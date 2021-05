To jsem zažil úplně poprvé. Ekonom Mojmír Hampl se nestačil divit výrokům Maláčové na adresu Babiše

„To zadlužení České republiky je obrovské, zejména díky koronakrizi. Ale jednorázově nebo dvourázově se to zvládnout dá. Ale bohužel jsme se v závěru roku střelili do nohy neprofesionálním zrušením superhrubé mzdy. To je vina Babiše a ODS,” prohlásila Maláčová v pořadu Partie Terezie Tománkové.