https://cz.sputniknews.com/20210523/u-babisu-bylo-rusno-u-premierova-domu-demonstrovali-ekologove-za-odklon-od-uhli-14591577.html

U Babišů bylo rušno: U premiérova domu demonstrovali ekologové za odklon od uhlí

U Babišů bylo rušno: U premiérova domu demonstrovali ekologové za odklon od uhlí

Andrej Babiš a jeho rodina si dnes zřejmě neužili poklidný podvečer a večer. Poblíž jejich domu v Průhonicích u Prahy se totiž ve večerních hodinách sešlo 13... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-23T22:51+0200

2021-05-23T22:51+0200

2021-05-23T22:51+0200

česko

protest

uhlí

andrej babiš

aktivisté

demonstrace

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/01/13263162_0:0:2785:1568_1920x0_80_0_0_89af16520814274f8e117b517b224ff6.jpg

Uvádí se, že lidé, kteří na tuto akci přišli, požadovali dřívější konec využívání uhlí v energetice. Akce byla na dnešní den načasována zřejmě i proto, že v pondělí se má touto otázkou zabývat vláda. Původně chtěli ekologičtí aktivisté zamířit přímo před dům Andreje Babiše, policie je tam však nepustila. Po dohodě s policií se tak demonstrace konala alespoň několik desítek metrů od premiérova bydliště. Vzhledem k tomu, že se nedostali do blízkosti premiéra, dokumenty, které mu plánovali předat, nakonec nechali u jeho ochranky.I na dálku však měli aktivisté pro Babiše hned několik výzev. Jako první požadovali, aby podpořil co nejrychlejší konec uhlí. Jeden z účastníků dokonce přišel oblečený do kostýmu této horniny. Na protest po celou dobu dohlížela policie a naštěstí se obešel bez incidentů. Trval zhruba třicet minut a poté se protestující rozešli.Za zmínku však stojí, že se nejednalo o jedinou akci s tímto zaměřením. V pondělí by totiž měl happening zvaný Chce ještě někdo z vlády uhlí? pokračovat před ministerstvy dopravy a průmyslu. Stejně tak je v plánu také briefing před Úřadem vlády. Vláda ale v pondělí pravděpodobně nebude doporučení Uhelné komise schvalovat, jen ho vezme na vědomí. Vedoucí energetického programu Hnutí Duha Jiří Koželouh ale uvedl, že to na věci nic nemění. Využívání uhlí v ČRZmiňme, že Uhelná komise doporučila Česku, aby ukončilo využívání uhlí v roce 2038. Ekologičtí aktivisté s tímto termínem ale nesouhlasí. Myslí si, že je to příliš pozdě z hlediska ochrany klimatu, zdraví, ekonomických faktorů i reálného vývoje cen emisních povolenek.Demonstranti tak poukazovali na to, že část ministrů byla pro pro dřívější odklon od uhlí, a to už v roce 2033. Podle jejich mínění by ale nejlepší variantou bylo, kdyby k tomu došlo již v roce 2030. Tedy o osm let dříve, než zní původní plán.Pokud jde obecně o tematiku uhlí, to hnědé má v současnosti největší podíl na výrobě elektřiny v Česku. Data Energetického regulačního úřadu uvádí, že na ně předloni připadalo asi 40 % výroby, následovaly jaderné elektrárny s podílem zhruba 35 %. Naopak podíl černého uhlí na celkové výrobě elektřiny činil 2,5 %, poprvé méně než fotovoltaické elektrárny. Provozovatelem uhelných elektráren je v ČR polostátní společnost ČEZ nebo soukromé společnosti Sev.en Energy a Sokolovská uhelná.

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

protest, uhlí, andrej babiš, aktivisté, demonstrace