https://cz.sputniknews.com/20210523/uzivatele-socialnich-siti-vidi-ve-vysledcich-eurovize-politicky-podtext-14588146.html

Uživatelé sociálních sítí vidí ve výsledcích Eurovize politický podtext

Uživatelé sociálních sítí vidí ve výsledcích Eurovize politický podtext

Uživatelé sítí aktivně komentují výsledky včerejší soutěže Eurovision Song Contest, ale názory na vítěze a poražené se velmi liší. 23.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-23T17:56+0200

2021-05-23T17:56+0200

2021-05-23T17:56+0200

svět

eurovize

píseň

soutěž

velká británie

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/14588307_0:142:3072:1870_1920x0_80_0_0_2b2b5b47be8ec632f5558c94bb85013a.jpg

Mnozí komentátoři byli nešťastní poté, co zástupce Velké Británie James Newman získal v hlasování nulu bodů.„Pokud by Velká Británie měla alespoň trochu zdravého rozumu, odešla by z této soutěže,“ řekl James.„Velká Británie by už nikdy neměla žádat o účast v Eurovizi. Naše země je jednou z těch, které financují soutěž, proto budou mít organizátoři určité potíže,“ zdůraznila Kimberly Day.Několik komentátorů uvedlo, že porota je zkorumpovaná a že s televizním hlasováním jsou obecné problémy.„Hlasovala jsem ve 23:06 a v 02:45 jsem dostala zprávu, že můj hlas nebyl zpracován!“ rozhořčila se Chantal.Ne všichni také souhlasili s vítězstvím italské skupiny Måneskin. „Absolutní nesmysl! Hloupá píseň vyhrává, když bylo tolik dalších dobrých skladeb hodných hlavní ceny! Mám ráda Itálii, ale s takovým výsledkem se nemohu smířit,“ přiznala se Naina Desai.Nejživější diskusi však vyvolal komentář jednoho z uživatelů, který byl překvapen vítězstvím Itálie a nazval ji „zemí pizzy a sambuky“. Mnoho čtenářů s tímto názorem nesouhlasilo a upozornilo na uživatelovu špatnou znalost této země.„Buďme realisty. Tato soutěž má politický charakter. Švýcarsko mělo nejlepší píseň. Itálie se ani nemusela kvalifikovat, do finále šli automaticky. Ostuda!“ - uzavřel jeden z komentátorů.Na druhou stranu mnoho uživatelů podpořilo italskou skupinu a uznalo jejich vítězství jako zasloužené.„Toto vítězství si skutečně zaslouží,“ domnívá se Joseph.Vítězství na letošní Eurovizi získala italská rocková skupina Måneskin s písní Zittii E Buoni. Podle celkových výsledků hlasování diváků a poroty získala 524 bodů. Druhé a třetí místo obsadili interpreti z Francie a Švýcarska.

2

velká británie

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

eurovize, píseň, soutěž, velká británie