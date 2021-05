https://cz.sputniknews.com/20210523/v-italii-spadla-kabina-lanovky-media-hlasi-devet-mrtvych-a-dve-zranene-deti-14584167.html

V Itálii spadla kabina lanovky. Média hlásí osm mrtvých a dvě zraněné děti

Podle zpravodajského kanálu Rainews24 při nehodě lanovky v italském regionu Piemont zemřelo nejméně osm lidí. 23.05.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/17/14584230_0:310:3059:2031_1920x0_80_0_0_d7e843eb34e823368d76f44d40c1b49b.jpg

Uvádí se, že k incidentu došlo dnes, v neděli 23. května, na lanovce spojující vesnici Stresa na břehu jezera Lago Maggiore a téměř 1 500 metrů vysoké hory Monterone. Podle informací televize bylo v kabině deset lidí. Ke zřícení lanovky došlo 300 metrů před vrcholem hory, v oblasti posledního stožáru, v maximální výšce. Kabina se zřítila dolů do hojně zalesněného úseku, což komplikovalo záchranné operace. Fotografii z místa nehody sdílela na internetu záchranná služba.Na místě zasahují členové italské institucionální agentury pro hasičské a záchranné služby Vigili del Fuoco, i dvě helikoptéry. V tuto chvíli byly dvě děti převezeny vrtulníkem do nemocnice v Turíně. Podle zdroje agentury RIA Novosti záchranáři již téměř dokončili práce na místě nehody a začali s identifikací obětí.Alpská lanovka spojuje Piazzale del Lido se Stresou na břehu jezera před Isola Bella a s vrcholem v nadmořské výšce 1491 metrů již za 20 minut. V roce 2014 byla lanová dráha uzavřena kvůli generálním opravám, které trvaly až do roku 2016 a podle informace z webových stránek lanovky stály čtyři miliony eur (téměř 102 milionů korun). Po celou dobu výluky zůstala neaktivní a svůj provoz obnovila až letos 24. dubna. Lanovku si okamžitě oblíbili mnozí turisté, kteří chtěli využít krásné dny a vydali se na vrchol obdivovat výhled.Jezero se nachází na severu země, asi 70 kilometrů severozápadně od Milána.

2021

