Z Patricie Pagáčové je maminka. S manželem přivítali na svět krásnou dcerku

Z herečky a moderátorky Patricie Pagáčové je konečně maminka. Svému manželovi Tiborovi totiž porodila dcerku, které společně dali krásné jméno. Sympatická... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

O tom, že porodila, dala herečka vědět svým fanouškům dnes, v neděli 23. května. Na jejím profilu se totiž objevila fotografie, na které Patricie drží v náručí čerstvě narozené miminko.Z popisku je tak jasné, že se manželé Pagáčovi těší z holčičky, které dali krásné jméno Bibiana. A jak už to tak bývá, fanoušci i její kolegové z branže rozhodně neváhali s gratulacemi.Novopečené mamince poblahopřála například herečka a influencerka Nikol Štíbrová, která brzy na svět přivítá druhého syna: „Sakra, zase bulim. Gratuluju!“Ozvala se také zpěvačka Martina Pártlová, které se za několik týdnů narodí holčička. „Jeeeee.... gratulujuuuuu!“ uvedla.S blahopřáním se poté připojili také herečka Eva Decastelo, zpěvačka Marta Jandová, modelka Nikol Švantnerová, modelka Tereza Kadeřábková, moderátorka Eva Perkausová, zpěvačka Monika Bagárová, zpěvačka Dara Rolins, herečka a bývalá první dáma Dagmar Havlová, modelka Veronika Kašáková, spoluzakladatel módního e-shopu Different a šéf Zootu Milan Polák a mnozí další.A s milými slovy se přidala také hvězda reality show VyVolených a Hotelu Paradise Nikol Trojanová: „Jupiii. Gratuluju, Páti. Ať jste zdravé, šťastné a spokojené.“Ostatní fanoušci pak oběma slečnám přáli hlavně zdravíčko. Patricie PagáčováPatricie Pagáčová, rozená Solaříková, je česká herečka a příležitostná moderátorka. Jako malá se proslavila rolí Aničky Studničkové v seriálu Ranč U Zelené sedmy. Velkou slávu jí však přinesl i seriál Ulice, v němž hrála Terezu Jordánovou, a to již od roku 2005. Zahrála si také v divadle (Dokonalá svatba, Doktor v nesnázích, Fantastická žena) či ve videoklipu „Naše cesty“ od Marka Ztraceného. Kromě toho moderovala pořad Jak to vidí MasterChef 2019. Letos také usedla v porotě oblíbené pěvecké show SuperStar a nově se začala objevovat i v seriálu Modrý kód.Co se týče jejího vzdělání, vystudovala management obchodu a služeb na střední odborné škole. V roce 2009 se neúspěšně pokoušela dostat na DAMU. V roce 2015 dokončila studium humanitních studií na Metropolitní univerzitě.Pokud jde o její osobní život, v roce 2018 začala chodit s Tiborem Pagáčem, s nímž se v lednu 2019 zasnoubila. Téhož roku v červnu se vzali. V únoru 2021 pár oznámil, že čeká svého prvního potomka. V květnu 2021 se jim narodila dcera Bibiana.

