Záhadná smrt hokejisty Trončinského. Co o ní píší česká média?

Dnes ráno obletěla naši zemi a hokejový svět smutná zpráva. Ve věku 32 let totiž zemřel bývalý reprezentační obránce Marek Trončinský. Zatím nebylo potvrzeno... 23.05.2021, Sputnik Česká republika

Smutná zpráva, že v noci ze soboty na neděli zemřel hokejový obránce Marek Trončinský, se objevila dnes. Zatím není jasné, proč sportovec zemřel, ale internetem již kolují různé názory. Oficiálně však nebylo nic z toho potvrzeno.O Trončinském se tradovalo, že je bouřlivák, a tak ho provázela divoká pověst. Objevovaly se spekulace o tom, že měl dluhy a padly zmínky i o návykových látkách. Nikdy navíc nešel pro ránu daleko.Co se týče jeho kariéry, ještě na startu sezony 2019/2020 působil v domácí extralize. Po pěti zápasech v dresu Litvínova šel ale hrát britskou ligu za Sheffield. V uplynulém ročníku zase hájil barvy týmu Gyergyói HK, který hrál v rumunské i maďarské soutěži.Zmiňme, že během sezony, včetně play-off, nastoupil Trončinský do 48 utkání a připsal si 52 bodů (7+45). V minulosti strávil dvě sezony i v KHL, kde hrál za Chanty-Mansijsk a Slovan Bratislava. Značnou část své kariéry ale Trončinský odehrál doma. Mezi českou elitou působil vedle Litvínova také v Kladně, Liberci, Třinci, Mladé Boleslavi a Pardubicích. Nutno zmínit, že na ledě byl vždy dříč, který nikomu nedal nic zadarmo. Reakce veřejnostiTo, že svět navždy opustil tento nadějný sportovec, těžce nenese jen jeho rodina a blízké okolí, ale také jeho fanoušci. Ti na sítích rodině zemřelého vyjadřovali upřímnou soustrast.Ozvaly se však i známé osobnosti. Například řeporyjský starosta Pavel Novotný vyjádřil svůj názor na to, že se stále neví, co za smrtí Trončinského stálo.

