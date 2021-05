Zbořil: Představa, že slovu české diplomacie bude v EU někdy nasloucháno, je naivní iluzí

„Koneckonců i to jednání Evropského parlamentu v jakési reminiscenci Čapího hnízda skončilo neslavně a nezajímá to moc ani krvelačné antibabišovce. Zřejmě se tím budou v Evropském parlamentu chvíli bavit, ale evropskou politiku, ty skutečné ‚nekolektivní‘ tvůrce evropské politiky to vůbec nezajímá,“ upozorňuje Zdeněk Zbořil.