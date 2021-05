https://cz.sputniknews.com/20210524/a-zase-putin-pospisil-nasel-stopu-kremlu-v-incidentu-v-minsku-na-twitteru-prisla-razna-reakce-14595227.html

A zase Putin. Pospíšil našel stopu Kremlu v incidentu v Minsku. Na Twitteru přišla rázná reakce

A zase Putin. Pospíšil našel stopu Kremlu v incidentu v Minsku. Na Twitteru přišla rázná reakce

Kolem incidentu se včerejším nouzovým přistáním letadla v Minsku a zadržením opozičního blogera Romana Protaseviče se začínají šířit další verze. Jednu z nich... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-24T12:44+0200

2021-05-24T12:44+0200

2021-05-24T12:44+0200

česko

alexandr lukašenko

jiří pospíšil

přistání

vídeň

edward snowden

bělorusko

letadlo

vladimir putin

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/940/16/9401625_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_8959e7a6f652be602ef0ed31ed8b9e46.jpg

Přistání letadla společnosti Ryanair v Minsku, které původně mířilo z Řecka do Litvy a při kterém byl zadržen zakladatel telegramového běloruského opozičního kanálu Roman Protasevič, následovala ostrá reakce ze strany západních států. Řada politiků vyzvala k zastavení členství Běloruska v Mezinárodní organizaci pro civilní letectví a k okamžitému zahájení vyšetření údajného porušení svobodného tranzitu mezi státy. Kromě toho američtí a evropští politici vyzvali členy NATO a EU k zavedení dalších sankcí proti Bělorusku a jeho vlády.Není to jen běloruský prezident Alexandr Lukašenko, kdo se ocitl pod palbou kritiky ze strany západních států. Bývalý šéf TOP 09 a europoslanec Jiří Pospíšil je dokonce přesvědčen, že na celé operaci má svůj podíl také prezident Ruské federace Vladimir Putin. Podle předpokladu českého politika to byl právě Putin, kdo poskytl svůj souhlas na nouzové přistání letadla a zadržení Romana Protaseviče.Reakce na Twitteru a obvinění z dvojího metruPod tweetem českého europoslance se rozjela rozsáhlá diskuze, část komentujících označilo domněnku Pospíšila o zapojení ruského prezidenta do přistání letadla za konspiraci.Ze strany řady dalších uživatelů padla obvinění na adresu samotného europoslance, někteří mu totiž připomněli incident z roku 2013, kdy letadlo bolivijského prezidenta Eva Moralese nouzově přistálo ve Vídni, a to kvůli podezření, že se na palubě nacházel bývalý zaměstnanec CIA Edward Snowden pronásledovaný Spojenými státy. Mnozí uživatelé ve svých tweetech odkazovali na tento incident a označovali postoj Pospíšila za pokrytecký.S tímto stanoviskem se ztotožnil i další komentátor, který poukázal na řadu incidentů, do nichž byly zapojeny evropské a americké úřady.Přistání letadla bolivijského prezidenta Eva Moralese ve VídniPraxe vynucených přistání se objevila mnohem dříve. Nejznámějším případem je vynucené přistání letounu prezidenta Bolívie Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byl Edward Snowden. Připomeňme, že v noci na 3. července 2013 muselo letadlo prezidenta Bolívie Eva Moralese, které letělo z Moskvy, nouzově přistát ve Vídni, protože Španělsko, Itálie, Francie a Portugalsko pro něho uzavřely svůj vzdušný prostor. Stály za tím spekulace, že na palubě spolu s prezidentem je bývalý agent CIA Edward Snowden, který je v USA obviněn z prozrazení státního tajemství. USA požadovaly prohledání letounu prezidenta Bolívie. Rakouská policie letoun Eva Moralese prohledala, Snowdena však na palubě nenašli. Madrid, Paříž, Řím a Lisabon se později omluvily.

https://cz.sputniknews.com/20210524/kulhanek-si-predvola-beloruskeho-velvyslance-kvuli-incidentu-s-letadlem-adamova-mluvi-o-terorismu-14593925.html

Dědouch2 Proklepnul bych Miškina a Čepigu.☝ 10

Mir To je již překonáno. Když ne dnes, nebo zítra, tak pozítří se objeví senzace, že Miškin a Čepiga jsou již nasazeni k vyzvídání v největší frakci EP. Tuším, že pan Pospíšil v ní je také a to by bylo, aby se s Lukašenkem "nesvezl" také na Putinovi. To by mu straničtí parťáci neodpustili. 5

11

vídeň

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

alexandr lukašenko, jiří pospíšil, přistání, vídeň, edward snowden, bělorusko, letadlo, vladimir putin