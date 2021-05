„Brusel porušuje naše práva.“ Agrofert podal žalobu na Evropskou komisi

https://cz.sputniknews.com/20210524/brusel-porusuje-nase-prava-agrofert-podal-zalobu-na-evropskou-komisi-14594539.html

Společnost Primagra však nesouhlasí s výsledky auditu ke střetu zájmů, a proto požaduje uvolnění blokovaných peněz. Žaloba, kterou dceřiný podnik podal letos 5. února, se aktuálně nachází ve fázi řízení, kdy soud rozhoduje o její přípustnosti. „Mohu potvrdit, že se případem zabýváme,“ sdělil mluvčí soudu Balázs Lehóczki. Podání žaloby potvrdil také mluvčí Agrofertu Karel Hanzelka. „Žalobkyně navrhuje, aby tribunál zrušil zákaz poskytování grantů uložený dopisem žalované ze dne 22. října 2020 a uložil žalované náhradu nákladů řízení,“ zní požadavek podniku.Hlavním argumentem společnosti je to, že prý neměla během auditního řízení „možnost být vyslechnuta“ a že tím Brusel porušuje její práva.Evropská komise by navíc podle Primagry neměla prověřovat konkrétní projekty, ale zaměřovat se na dotační systém. „Žalovaná je oprávněna pouze k posuzování celkového souladu řídících a kontrolních systémů zavedených členskými státy, avšak nemá žádnou pravomoc provádět podrobný audit a rozhodovat o konkrétních žádostech,“ uvádí podnik.Kauza BabišePřipomeňme, že 2. srpna 2018 začala platit nová pravidla pro střet zájmů při čerpání dotací. Na konci července 2018 je schválil Evropský parlament (EP) a jejich podstatou je to, že politikům v exponovaných funkcích zakazují pobírat dotace.Následně v září stejného roku domovská protikorupční organizace Transparency International (TI) odeslala již druhý podnět týkající se Babiše, a to Evropské komisi. První podnět byl zaměřen na vlastnictví médií a šetřil ho Městský úřad v Černošicích. Ti si stojí za tím, že je Babiš v podezření ze střetu zájmů, jelikož může přes svěřenské fondy ovládat Agrofert. Tato společnost totiž čerpá dotace z fondů EU. Babiš to však vyvrátil.Nicméně od té doby se Evropská komise začala tímto podnětem zabývat a prošetřovala jej. V květnu a v červnu se objevily celkem dvě předběžné zprávy EK, které pojednávaly o Babišově možném střetu zájmů. V první z nich se komise usnesla, že Babiš má dál vliv na Agrofert a současně jako premiér ovlivňuje použití peněz z EU. Druhá zpráva pojednávala o zemědělských dotacích. České úřady obratem zaslaly Bruselu své reakce.I přes to, že Babiš se ke svému možnému střetu zájmu staví odmítavě, nyní jej komise ve své závěrečné zprávě potvrdila.Babiš na celou věc po zveřejnění závěrečné zprávy auditu Evropské komise krátce reagoval slovy o tom, že je to „účelový a zmanipulovaný audit uměle vyvolaný profesionálními udavači z řad Pirátů“. Dále dodal, že novele zákona o střetu zájmů označované lex Babiš plně vyhověl a svou bývalou firmu Agrofert převedl do svěřenských fondů.Zmiňme, že mluvčí Evropské komise uvedl, že Česko nebude muset vracet žádné peníze kvůli auditu zaměřenému na Agrofert a předsedu vlády Andreje Babiše kvůli jeho údajnému střetu zájmů, protože o proplácení dotací ani nežádalo.

