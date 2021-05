https://cz.sputniknews.com/20210524/carnogursky-at-si-v-bruselu-uvedomi-ze-za-stavajicich-okolnosti-s-nimi-rusko-zadny-dialog-nepovede-14595953.html

Čarnogurský: Ať si v Bruselu uvědomí, že za stávajících okolností s nimi Rusko žádný dialog nepovede

Čarnogurský: Ať si v Bruselu uvědomí, že za stávajících okolností s nimi Rusko žádný dialog nepovede

Někdejší disident a bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský ve svém novém příspěvku na Facebooku zareagoval na nedávné prohlášení rakouského ministra... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-24T21:01+0200

2021-05-24T21:01+0200

2021-05-24T21:13+0200

diplomacie

swift

rakousko

česko

evropská unie (eu)

ján čarnogurský

česká republika

brusel

rusko

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/1147/13/11471356_0:100:3003:1789_1920x0_80_0_0_49ba20f2b4cfb9ad6a4c60e55d0dd0a2.jpg

Nejprve ale bývalý slovenský premiér upozornil, že tahle věta rakouského ministra vyjadřuje úpadek evropské zahraniční politiky. „Evropa má zájem o dialog s Ruskem, ale zřejmě s lítostí konstatuje, že Rusko nemá zájem o dialog s Evropskou unií. Proč by také mělo mít?“ ptá se Čarnogurský.Podle něj je naprosto pochopitelné, že kárná opatření, která Evropská unie v rámci své politiky vůči Rusku systematicky a dlouhodobě uplatňuje, znemožňují dialog. „Evropská unie zavedla proti Rusku sankce a každý rok je zostřuje. Evropský parlament přijal usnesení, aby Rusko vybudovalo demokratickou společnost, Evropská unie bude podporovat v Rusku tzv. občanskou společnost (zřejmě zahrnující i Navalného) a pokud Rusko nevyhoví, je třeba jej odpojit od bankovního systému SWIFT umožňujícího přeshraniční převody peněz. Evropské státy NATO spolu s USA dělají kolem Ruska stále větší vojenské manévry, o kterých ruští generálové nikdy nevědí, zda nevyústí do útoku na Rusko. Takové státy chtějí dialog s Ruskem!“ poznamenal Čarnogurský.Pokud bude Evropská unie i nadále pod dialogem chápat přijetí svých podmínek, je podle Čarnogurského logické, že se žádného dialogu nikdy nedočká. Evropská unie vůbec podle něj nemůže mluvit s Ruskem svrchu, neboť sama má spoustu svých vnitřních problémů, na které by měla víc myslet.„Ve Francii hrozí občanská válka, jak jsme se dozvěděli od francouzských generálů a důstojníků. Pokud vypukne, jen ve Francii neskončí. Evropa si neumí poradit s migranty. Evropská unie si neuvědomuje, že v nynější mezinárodní situaci tahá za kratší konec?“ zajímá se Čarnogurský.Totéž se podle něj týká i České republiky. „Nový český ministr zahraničí Jakub Kulhánek zavedl Česko do diplomatického konfliktu s Ruskem. V konfliktu neumí předložit k veřejnému posouzení žádné argumenty z české strany. Diví se, že Rusko odpovědělo o trochu tvrději, než český ministr předpokládal. Diví se, že evropské státy, až na výjimky, ČR nepodpořily také vyhoštěním ruských diplomatů. Jakub Kulhánek je nejhorší ministr zahraničí v českých dějinách,“ uzavřel celou věc bývalý slovenský premiér Ján Čarnogurský.

https://cz.sputniknews.com/20210523/zboril-predstava-ze-slovu-ceske-diplomacie-bude-v-eu-nekdy-naslouchano-je-naivni-iluzi-14584584.html

4

rakousko

česká republika

brusel

rusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

diplomacie, swift, rakousko, evropská unie (eu), ján čarnogurský, česká republika, brusel, rusko