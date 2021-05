https://cz.sputniknews.com/20210524/ceska-zbrojni-spolecnost-dokoncila-akvizici-americke-firmy-colt-14594997.html

Česká zbrojní společnost dokončila akvizici americké firmy Colt

Česká zbrojovka Group SE úspěšně dokončila akvizici americké společnosti vyrábějící střelné zbraně Colt Holding Company LLC (dále jen Colt).

Česká zbrojařská společnost se stala jediným vlastníkem americké firmy. Hodnota smlouvy činí 220 milionů USD. Bývalý majitel společnosti Colt navíc získal více než milion akcií jejího nového vlastníka.Jak již dříve řekl předseda představenstva a generální ředitel nového majitele výrobce pistolí a revolverů Lubomír Kovařík, sloučení je strategickou etapou rozvoje obou společností. Podle Kovaříka je sloučení firem plně v souladu se strategií České zbrojní společnosti „stát se [světovým] lídrem ve výrobě střelných zbraní a klíčovým partnerem pro ozbrojené síly“.Česká zbrojní společnost, která v roce 2020 zvýšila svou ziskovost o 10,2 % díky aktivnímu rozvoji zbrojních trhů se západními zeměmi, očekává výrazné posílení svých pozic v Americe. Očekává objednávky od amerických bezpečnostních a vojenských struktur. Závody České zbrojovky, v nichž pracuje kolem 1700 zaměstnanců, se nacházejí v České republice, Německu a USA. Vyrábějí lovecké, sportovní a všechny druhy vojenských ručních palných zbraní. Značka zbraní Colt je jedním ze symbolů USA. V letech 1835-36 si americký konstruktér Samuel Colt nechal patentovat svůj slavný bubínkový revolver, který automaticky přiváděl nový náboj do hlavně - revolver Colt se šesti náboji. Colt se stal oblíbenou zbraní těch, kteří dobývali Divoký západ. V této souvislosti dostal revolver přezdívku „dobyvatel Západu“. Byl populární u armády, šerifů a kovbojů.Nejznámějšími modely jsou ráže 38 a 45. Firma, kterou společnost Colt založila v roce 1836, za 179 let své existence vyrobila více než 30 milionů kusů ručních palných zbraní - revolvery, automatické pušky a příslušenství k nim, které jsou populární po celém světě. Patří k nim pistole M1911 vyvinutá konstruktérem Johnem Browningem, která byla přijata americkou armádou v roce 1911 a je stále používána (celkem bylo vyrobeno více než 2,7 milionu kusů), a také automatická puška AR-15, jejíž modifikace byla v roce 1962 předána do výzbroje jako M16 a je používána dodnes. Celkem bylo vyrobeno více než 8 milionů pušek, včetně modifikací. V roce 2015 Colt zkrachoval poté, co ztratil státní zakázky na dodávky zbraní.

česká republika

usa

