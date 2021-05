https://cz.sputniknews.com/20210524/chceme-mit-posledni-slovo-co-se-s-ni-stane-metnar-chtel-odkoupit-sochu-koneva-kolar-byl-proti-14593734.html

„Chceme mít poslední slovo, co se s ní stane.“ Metnar chtěl odkoupit sochu Koněva. Kolář byl proti

Český rozhlas přichází s informacemi, že ministr obrany Lubomír Metnar chtěl loni odkoupit sochu maršála Ivana Koněva, která byla uložena do depozitáře v Měšicích v Praze-východ.„Konkrétně má Ministerstvo obrany zájem o zakoupení sochy maršála Koněva do vlastnictví státu,“ napsal Metnar loni v prosinci starostovi Prahy 6 Ondřeji Kolářovi. Ve svém dopisu také upozornil na to, že „socha byla odstraněna v kontextu dlouhodobě se zhoršujících česko-ruských vztahů, a ačkoli případ pomníku I. S. Koněva zdaleka nebyl jedinou příčinou zhoršení, byl významným akcelerátorem a nakonec se stal obecně vnímaným symbolem krize relace“.Český ministr obrany také poukazoval na to, že zhoršené vztahy se odráží na ruské péči o české válečné hroby v Rusku. „V některých případech se jedná o zhotovené pomníky, které například v Samarské oblasti čekají na svoji instalaci již řadu let,“ napsal Metnar v dopisu.Mluvčí ministerstva Jana Zechmeisterová uvedla, že odkup sochy Koněva měl symbolizovat „podanou ruku k pokračování komunikace s ruskou stranou v oblasti péče o válečné hroby“. Mluvčí však dodala, že ministerstvo nechtělo sochu věnovat Rusku, chtělo ji přesunout do depozitáře Vojenského historického ústavu.Kolář protiZástupci městské části Praha 6 ministrovu žádost okamžitě zamítli, není tak jasné, kolik bylo ministerstvo ochotné za sochu nabídnout. Znalec cenu sochy odhadl na 13 milionů korun.Starosta Kolář ještě uvedl, že Metnar nebyl jediný zájemce. „Třeba člověk z Břeclavi nám psal, že má nějaké military muzeum a chce si dát maršála na zahradu jako upoutávku. Nebo nám psal spolek mladých Rusů z Kazaně, prodejte nám sochu a my jsme říkali, že v žádném případě, protože hrozilo, že kdyby se dostala do ruských rukou, postavili by ji před českou ambasádu v Moskvě, aby maršál kynul našim diplomatům,“ uvedl starosta.Pomník maršála KoněvaPamátník maršála Sovětského svazu Ivana Stěpanoviče Koněva, který se podílel na osvobození Prahy, v minulosti čelil řadě útoků. Socha vojevůdce, která stála na náměstí Interbrigády v pražské Bubenči, tak byla opakovaně poškozována. Poté, co 21. srpna 2019 vandalové polili památník barvou, vedení městské části prohlásilo, že nemůže zajistit jeho bezpečnost a začalo hledat cestu, jak se sochy zbavit.V září roku 2019 městská část Praha 6 odhlasovala odstranění pomníku. Podle starosty Ondřeje Koláře není socha ani válečným hrobem, ani není pod ochranou mezinárodního práva. Nahradit by ji měl památník osvoboditelů Prahy.Dne 3. dubna 2020 starosta využil nouzového stavu, kdy byl v zemi v souvislosti s epidemií koronaviru striktně omezen volný pohyb na veřejnosti, a nechal sochu odstranit.Dříve v srpnu minulého roku pak primátor hlavního města Prahy Zdeněk Hřib (Piráti) rozhodl, že pamětní deska připomínající podíl Rudé armády v čele s maršálem Koněvem na osvobození Prahy od nacistů nebude po rekonstrukci navrácena na zeď Staroměstské radnice.Protivníci maršála obviňují, že se údajně podílel na přípravě invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, ale jak uvádí Velvyslanectví Ruské federace v Praze, archivní údaje jeho účast nepotvrzují. Maršál Koněv vzhledem k věku v době události už ve vedení sovětské armády nebyl a jediné, co ho s Československem spojuje, je podle dokumentu velení operacím při osvobozování Prahy v květnu roku 1945.

