Dietolog vysvětlil, proč nelze vyřadit brambory z jídelníčku

Dietolog vysvětlil, proč nelze vyřadit brambory z jídelníčku

Brambory mají spoustu výživných hodnot, proto není správné je úplně vyloučit z jídelníčku, řekl dietolog Dwayne Mellor. 24.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-24T07:36+0200

2021-05-24T07:36+0200

2021-05-24T07:36+0200

Odborník uvedl, že brambory jsou bohaté na vitamín C, 150 gramů brambor obsahuje přibližně 15 % jeho denní normy. Brambory obsahují také vitamín B6, který je odpovědný za stabilní fungování nervové soustavy. K užitečným prvkům patří také cholin, který pomáhá mozkové činnosti, uvádí se v článku MedicalXpress.Pečené brambory obsahují také hodně draslíku, víc než vařené nebo bramborová kaše. Brambory vařené se slupkou mohou obsahovat až třetinu denní normy tohoto prvku.Brambory přitom nejsou moc kalorické, což je činí ještě atraktivnějšími pro zdravou výživu. Avšak neměly by být smažené, nýbrž vařené ve vodě nebo v páře, řekl na závěr dietolog.Tajemství ideální bramborové kašeZnámý australský kuchař Rob Nixon již předtím prozradil vlastní recept na bramborovou kaši. Píše o tom The Daily Mirror.Nixon nejdříve postaví na sporák hrnec s osolenou vodou. Zatímco se voda zahřívá, očistí brambory a odloží slupku, tu bude potřebovat později. Podle jeho receptu je třeba brambory rozkrájet na půlky a vařit 12-15 minut. Kuchař pak slije vodu přes cedník a rozmačká brambory lisem na kaši, přidá sůl, bílý pepř, měkké máslo a pečlivě vše zamíchá.Nejdůležitějším krokem je příprava mléka. Nixon ho nalije do kastrůlku, postaví na velmi horkou plotnu a přidá slupky. Podle jeho názoru právě v nich spočívá tajemství ideální bramborové kaše. „Zahřívejte mléko dvě minuty, aby nasáklo chuť slupek,“ doporučuje kuchař. Pak je třeba mléko přefiltrovat, přidat do bramborové kaše, a hotovo. Dobrou chuť!

