Expert odhalil novou nečekanou roli Kate Middleton v královské rodině

Redaktorka časopisu Vanity Fair a expertka na britskou královskou rodinu Katie Nichollová promluvila pro pořad 60 Minutes Australia o nové roli vévodkyně z... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Kate Middleton je podle komentátorky „lepidlem“, které drží královskou rodinu pohromadě. Říká se, že Kate míří do pozice mírotvorce, kterou po sobě zanechal zesnulý princ Philip. Připomněla dále, že vévodkyně údajně již hrála roli „mírotvorce“ na pohřbu vévody z Edinburghu. Expertka poukázala na to, že Kate pomohla promluvit princi Harrymu a princi Williamovi. Bylo to poprvé, co vévoda ze Sussexu viděl svou rodinu osobně, protože loni spolu s Meghan Markle opustili Spojené království. Ačkoli v kapli a během smutečního průvodu všichny dodržovali sociální vzdálenost, tři mladší královští členové byli po bohoslužbě spatřeni kamerou, jak kráčí a mluví spolu. Předpokládalo se, že to Kate způsobila tím, že jako první promluvila s Harrym.Některé zdroje se domnívají, že právě obyčejný původ Kate a její vřelé vztahy s rodinou můžou pomoci vyléčit rány celého rodu Windsorů.Zmiňme, že vztahy bratrů zůstaly napjaté po rozhodnutí prince Harryho a jeho manželky Meghan Markleové vzdát se svých povinností členů královské rodiny. Situaci ještě víc zkomplikoval skandální rozhovor s Oprah Winfreyovou, kde kromě jiného také padla obvinění královské rodině z rasizmu.„Nechtěla by, aby vše zůstalo tak, jak teď,“ dodává.Kate Middletonová byla označena za budoucí královnou BritánieJiž dřive strýc Kate Middletonové Gary Goldsmith označil svou neteř za budoucí britskou královnu. Vévodkyně z Cambridge podle něj v průběhu let vykonávala úspěšnou práci a je nyní považována za „největší aktivum“ královské rodiny. Podle jeho názoru žije královská rodina „v době změn“. Kdyby Alžběta II. opustila trůn, bylo by to „něco jako horská dráha“. Goldsmith se však domníval, že princ William spolu s manželkou by zvládli úkol stabilizovat situaci v zemi.

