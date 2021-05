https://cz.sputniknews.com/20210524/expert-oznacil-vyzvy-k-zakazu-letu-nad-beloruskem-za-emocionalni-vykriky-14596935.html

Expert označil výzvy k zákazu letů nad Běloruskem za „emocionální výkřiky“

Výzvy některých západních zemí zakázat lety nad územím Běloruska po incidentu s letadlem společnosti Ryanair jsou většinou emocionální výkřiky. V rozhovoru pro... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Připomněl, že existují historické podobné situace související s nouzovým přistáním letadla. Byl tady například případ s bolivijským prezidentem Evem Moralesem, kterého přinutili k přistání v Rakousku, protože si mysleli, že se na palubě letadla schovává bývalý příslušník amerických tajných služeb Edward Snowden. Francouzi zase nutili v šedesátých letech alžírské lídry k přistání kvůli podezření z terorismu.Bělorusko může podle Rahra samo uzavřít před Evropou tranzitní cesty do Asie, přitom připomněl, že tam existuje velká logistika evropských potravin. Expert řekl, že podle něj to do velké míry jsou „emocionální výkřiky“, dodal však, že zavedení proti Bělorusku sankcí ze strany západních zemí je jasné.23. května bylo letadlo společnosti Ryanair, jež letělo Atén do Vilniusu, nuceno přistát na minském letišti kvůli zprávě o bombě, která ale nebyla potvrzena. Posádka přijala rozhodnutí o přistání. Pro doprovod letadla byla vyslána stíhačka běloruského vojenského letectva MiG-29.Na palubě letadla se nacházel bývalý šéfredaktor telegramového kanálu Nexta Roman Protasevič. Po přistání letadla byl zadržen. Vyšetřovací výbor republiky zahájil trestní stíhání za falešnou zprávu o zaminování letadla.Světoví lídři zkritizovali incident se zadržením Protaseviče. Několik zákonodárců z USA a Evropy vyzvalo k zákazu letů nad Běloruskem.Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell vyzval navíc k mezinárodnímu vyšetřování incidentu s přistáním letadla Ryanair v Minsku. V samotném Bělorusku byla založena komise pro vyšetřování situace související s přistáním letadla Ryanair v Minsku.

