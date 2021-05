https://cz.sputniknews.com/20210524/jeste-jeden-finalni-krok-a-hotovo-na-slovensku-ma-od-cervna-zacit-vakcinace-sputnikem-v-14603053.html

Ještě jeden finální krok a hotovo. Na Slovensku má od června začít vakcinace Sputnikem V

Ještě jeden finální krok a hotovo. Na Slovensku má od června začít vakcinace Sputnikem V

Slovenský premiér Eduard Heger v pondělí na tiskové konferenci potvrdil, že by od 1. června mělo být na Slovensku zahájeno očkování ruskou vakcínou Sputnik V... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Heger zároveň informoval o tom, že míří na mimořádné zasedání Evropské rady, aby oznámil, že Slovensko vítá závazek Evropské unie (EU) podporovat vakcínami chudší země. Z hlediska bezpečnosti unie by to ale měly být podle Hegera především sousedící státy s hranicemi EU.První dodávka Sputniku V dorazila na Slovensko již 1. března, ale po politické kauze se touto vakcínou stále neočkuje. Od té doby jsou vakcíny uloženy ve skladech v Šarišských Michaľanech a k očkování se nepoužívají, protože měl slovenský lékový úřad pochybnosti o jejich složení. Slovensko se navíc zpozdilo s platbou za první dodávku a Rusové pak platbu vrátili. Vakcínu nakonec ještě musela posuzovat slovenská laboratoř, pak i maďarská certifikovaná laboratoř. Část vakcíny si vzala ruská strana na prozkoumání. Podle Matoviče se obávali, že očkovací látky mohly být kontaminovány. Výsledky kontroly by měly být známy do konce května.Zmiňme, že v červenci vyprší expirace u 100 tisíc dávek a v srpnu pak dalších u 100 tisíc dávek. Sputnik V je dvousložková vakcína, čili pacient by měl absolvovat dvě očkování.Zrušení věkových hranic pro vakcíny Pfizer a ModernaNedávno Sputnik psal o tom, že Ministerstvo zdravotnictví Slovenské republiky zrušilo věkové hranice pro vakcinaci přípravky společností Pfizer a Moderna.Vakcíny Pfizer budou přidělovány všem od 16 let a vakcíny Moderna zájemcům od 18 let.Očkování vakcínou AstraZeneca je v sousední zemi stále pozastaveno.Ministr zdravotnictví SR Vladimír Lengvarský minulý týden informoval, že od 1. června by lidé měli dostat možnost výběru vakcíny, kterou se chtějí očkovat, včetně těch neregistrovaných. Oficiálně by se tak mělo začít očkovat i ruskou vakcínou Sputnik V.

