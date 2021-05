https://cz.sputniknews.com/20210524/jste-falesne-pokrytecke-hono-zeman-a-ovcacek-to-schytali-kvuli-vyjadreni-o-unosu-letadla-ryanair-14597114.html

„Jste falešné pokrytecké ho*no.“ Zeman a Ovčáček to schytali kvůli vyjádření o únosu letadla Ryanair

Včera jsme informovali o incidentu s letadlem společnosti Ryanair. Někteří tento krok označili za únos letadla. Nyní se k věci vyjádřil český ministr zahraničí... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/14/12951289_0:364:1200:1039_1920x0_80_0_0_e606925d91426869a669be77ed5ed6c9.jpg

Připomeňme, že včera muselo zmiňované letadlo společnosti Ryanair nečekaně přistát v Minsku na pokyn běloruského prezidenta. Údajně měl být na palubě hlášen bombový útok, což se ale vyvrátilo. Následně došlo k zatčení protirežimního novináře Romana Protaseviče.Již dříve se k celé věci vyslovil český ministr zahraničí Jakub Kulhánek, který vyzval k propuštění novináře.Později prozradil, že by měl dnes jednat s běloruským velvyslancem. A uvedl, o čem bude řeč: „Bude mu sdělen ostrý protest s naprosto neakceptovatelným postupem ve věci přerušení civilního letu z Athén do Vilniusu v běloruském vzdušném prostoru.“Pokud jde o českého prezidenta Miloše Zemana, ten si dával s vyjádřením na čas. A právě proto byl některými kritizován.Dost podobně se vyslovil také editor Fora24, Michal Závada: „Ke skandálu se vyjádřili patrně všichni přední politici České republiky, Evropy a převážné části světa. Jen jeden stále mlčí. Jmenuje se Miloš Zeman a je prezidentem České republiky. Zřejmě mu únos dopravního letadla nestojí za vyjádření, nestojí mu za vyjádření ani to, že Lukašenko tak moc chtěl zatnout jednoho zástupce opozice, že neváhal unést dopravní letadlo plné lidí.“Nicméně, prezident ČR se přeci jen vyjádřil. Jeho slova sdílel oficiální mluvčí Jiří Ovčáček na sociální síti.Stanovisko Hradu je tak již známo, ale i tak některým leží v žaludku. Lidem se totiž nelíbilo, jaká slova Ovčáček použil.A obdobné otázky měli i další diskutující. Někteří kritizovali i zdrženlivost prezidenta.Jeden z komentujících si dokonce neodpustil jistou narážku na kauzu Vrbětice. „Kolik je podle Zemana verzí?“ nechal se slyšet.V rámci reakcí se objevil také snímek z roku 2017, na kterém je Zeman zachycen, jak sedí vedle běloruského prezidenta na setkání v Číně. Sdílel ji Viktor Malý.Žádným překvapením nebylo ani to, když se v komentářích objevily nadávky a jiné vulgarismy.Někteří se nebrali servítky a psali, že si mluvčí tímhle chováním „se*e do huby“.Incident s letadlem RyanairVčera jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.

