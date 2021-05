https://cz.sputniknews.com/20210524/media-naznacila-kde-by-se-mohlo-uskutecnit-setkani-putina-a-bidena-14599593.html

Média naznačila, kde by se mohlo uskutečnit setkání Putina a Bidena

Média naznačila, kde by se mohlo uskutečnit setkání Putina a Bidena

Na internetu se objevily informace o tom, kde by se mohlo uskutečnit první setkání ruského a amerického prezidenta, Vladimira Putina a Joea Bidena. Podle všeho... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Podle informací uvedených v novinách, zatím není znám přesný čas a ani místo setkání. Pravděpodobně by ale mělo k setkání dojít někde v Ženevě, a to již v příštích dvou týdnech.Zmiňme, že již dříve ruský náměstek ministra zahraničí Sergej Rjabkov uvedl, že neexistuje žádná konečná dohoda o uspořádání schůzky mezi lídry Ruské federace a Spojených států amerických. Dodal ale, že pokud bude nějaké dohody dosaženo, pak by se summit mohl konat v jednom z „evropských diplomatických hlavních měst“. Americký ministr zahraničí Anthony Blinken uvedl, že americká strana očekává, že se prezidenti setkají v nadcházejících týdnech.Skutečnost, že by k setkání mělo dojít někdy v červnu, nedávno naznačil i ruský prezidentský poradce Jurij Ušakov. Ten také upřesnil, že ve hře je několik konkrétních variant, ale sdělit, o které se konkrétně jedná, odmítl.ČR jako místo pro summitJeště předtím než došlo ke zhoršení vztahů mezi Českem a Ruskem kvůli vrbětické kauze, navrhoval ministr vnitra a šéf ČSSD Jan Hamáček v polovině dubna jako místo konání summitu Prahu.Z této možnosti ale nakonec sešlo. Uveďme ještě, že Česko rozhodně není jedinou evropskou zemí, která s takovou nabídkou přišla. Hostit oba prezidenty má zájem také Finsko. Tato země se v minulosti stala středem dění pro schůzku Putina s Donaldem Trumpem.Schůze Putina a BidenaAmerický prezident Joe Biden v polovině dubna zatelefonoval ruskému lídrovi Vladimiru Putinovi a nabídl mu osobní schůzku.„Prezident Biden potvrdil svůj cíl budovat stabilní a předvídatelné vztahy s Ruskem v souladu se zájmy Spojených států a navrhl během několika měsíců uspořádat summit ve třetí zemi, kde by se projednalo široké spektrum otázek, se kterými se potýkají USA a Rusko,“ stojí v prohlášení Bílého domu.V administrativě amerického prezidenta rovněž dodali, že oba lídři během telefonátu probrali regionální a globální otázky, včetně záměrů obou stran „vést dialog o strategické stabilitě v řadě otázek kontroly zbrojení a o vznikajících hrozbách bezpečnosti na základě prodloužení dohody START III“.Tiskové oddělení Kremlu potvrdilo, že Putin a Biden vyjádřili svou připravenost k pokračování dialogu o důležitých otázkách zajištění globální bezpečnosti, „což by odpovídalo zájmům nejen Ruska a USA, ale i celého mezinárodního společenství“.

