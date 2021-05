https://cz.sputniknews.com/20210524/ministerstvo-zahranici-cr-vyjadrilo-beloruskemu-velvyslanci-protest-kvuli-incidentu-v-minsku-14597981.html

Ministerstvo zahraničí ČR vyjádřilo běloruskému velvyslanci protest kvůli incidentu v Minsku

Ministerstvo zahraničí ČR vyjádřilo běloruskému velvyslanci protest kvůli incidentu v Minsku

Česká republika bude trvat na důkladném mezinárodním vyšetřování v souvislosti s přerušením letu Ryanair FR 4978 a zadržením opozičního aktivisty Romana Protaseviče v Minsku.

Z rozhodnutí ministra zahraničí Jakuba Kulhánka byl dnes na ministerstvo zahraničí předvolán velvyslanec Běloruska Valerij Kurdjukov. Náměstek ministra Jan Kohout mu vyjádřil důrazný protest v souvislosti s vážným podezřením z porušení mezinárodního práva v oblasti letectví, které nemůže zůstat bez odpovědi. Vyzval také k okamžitému propuštění Romana Protaseviče a jeho přítelkyně, která byla zadržena spolu s ním.Z ministerstva zaznělo, že incident s nouzovým přistáním letadla společnosti Rayanair ohrozil životy pasažérů a posádky a běloruské orgány ho zneužily k pronásledování jednoho ze svých kritiků. Vysoký představitel EU pro zahraniční věci a bezpečnostní politiku Josep Borrell vydal podle ministerstva k případu odsuzující prohlášení jménem EU. V pondělí se budou případem zabývat také premiéři a prezidenti zemí EU na summitu v Bruselu.Předseda Evropské rady Charles Michel, předseda Evropského parlamentu David Sassoli, ministři zahraničí Rakouska, Německa, Francie a Estonska vyzvali k mezinárodnímu vyšetřování incidentu a apelují na běloruské orgány, aby umožnily všem cestujícím pokračovat v letu. Litevský prezident Gitanas Nausėda požadoval okamžité propuštění Protaseviče.Zadržení Romana ProtasevičeV neděli tiskové oddělení minského letiště pro Sputnik uvedlo, že letadlo společnosti Ryanair mířící z Athén do Vilniusu po zprávě o možném zaminování naléhavě přistálo v běloruském hlavním městě. Tato zpráva se však následně nepotvrdila. Vyšetřovací výbor Běloruska následně zahájil trestní řízení ve věci falešného hlášení o výbušném zařízení.Místní aktivisté v oblasti lidských práv uvedli, že byl v letadle zakladatel opozičního telegramového kanálu Nexta Roman Protasevič, který byl zadržen při kontrole dokumentů.Podle telegramového kanálu s názvem Pool první, který má blízko k tiskové službě běloruského prezidenta, se letadlo již nacházelo poblíž litevských hranic, ale Alexander Lukašenko „vydal bezpodmínečný příkaz“ otočit se a letadlo přijmout. Za tímto účelem byl do vzduchu vyslán i stíhací letoun MiG-29.Zakladatelé společnosti Nexta, sídlící v Polsku, Štěpán Pudilo a Roman Protasevič jsou v Bělorusku obviněni ze spáchání trestných činů v souladu se články Organizace masových nepokojů (podle tohoto článku hrozí zadrženému až 15 let vězení) a Organizace skupinových akcí, které hrubě narušují veřejný pořádek (až tři roky vězení).Mimo jiné bylo proti nim zahájeno také trestní řízení o spáchání úmyslného jednání směřujícího k podněcování společenského nepřátelství na základě profesní příslušnosti (maximální trest činí 12 let).Přistání letadla bolivijského prezidenta Eva Moralese ve VídniPraxe vynucených přistání se objevila mnohem dříve. Nejznámějším případem je vynucené přistání letounu prezidenta Bolívie Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byl Edward Snowden. Připomeňme, že v noci na 3. července 2013 muselo letadlo prezidenta Bolívie Eva Moralese, které letělo z Moskvy, nouzově přistát ve Vídni, protože Španělsko, Itálie, Francie a Portugalsko pro něho uzavřely svůj vzdušný prostor. Stály za tím spekulace, že na palubě spolu s prezidentem je bývalý agent CIA Edward Snowden, který je v USA obviněn z prozrazení státního tajemství. USA požadovaly prohledání letounu prezidenta Bolívie. Rakouská policie letoun Eva Moralese prohledala, Snowdena však na palubě nenašli. Madrid, Paříž, Řím a Lisabon se později omluvily.

