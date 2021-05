https://cz.sputniknews.com/20210524/ministr-zahranici-beloruska-okomentoval-situaci-s-letadlem-spolecnosti-ryanair-14606274.html

Ministr zahraničí Běloruska okomentoval situaci s letadlem společnosti Ryanair

Ani jedna západní země zatím nepožádala Minsk o rozhovor dispečerů týkající se situace kolem nouzového přistání letadla společnosti Ryanair. V pondělí to uvedl běloruský ministr zahraničí Vladimir Makej.

„Jsme připraveni poskytnout jakékoliv údaje týkající se incidentu s letadlem Ryanair. Jsme připraveni transparentně vést vyšetřování daného incidentu za účasti příslušných mezinárodních odborníků. Ale ani jedna země, stejně jako Evropská unie či západní země, si nevyžádaly informace od běloruské strany o této záležitosti, jak je mi v tuto chvíli známo,“ řekl Makej novinářům. Reagoval tím na otázku, zda země EU požádaly Minsk o přepis nebo záznam rozhovorů dispečerů.Zároveň západní země podle ministra již učinily řadu politických prohlášení s obviněními a vyhrožováním Bělorusku.„Ne odborníci, ale političtí strýčkové a tetičky na Západě, kteří mají mocenské páky, doslova do 10-15 minut po obdržení informací o incidentu s letadlem již začali dělat patřičná politická prohlášení. Přirozeně s obviněním proti Bělorusku. To nemůže být nic jiného než alarmující. Považujeme to za plánovanou provokaci, koordinované kroky. Přirozeně budeme na takové věci reagovat. Nemáme zájem o zhoršení situace. Mnohokrát bylo zdůrazněno, že Bělorusko má zájem rozvíjet normální vztahy se všemi státy. Ale pokud budeme tlačeni k podobným věcem, a pokud se o Bělorusko a jeho lid budou snažit otírat nohy, pak takové jednání nemůže a nemělo by zůstat bez reakce,“ prohlásil ministr.„Jsme překvapeni, že takovéto kroky jsou prováděny na pozadí běloruských prohlášení o jeho připravenosti provést transparentní a otevřené vyšetřování incidentu s letadlem společnosti Ryanair za účasti mezinárodních odborníků. V této souvislosti nejsou realizována jen politická obviňující prohlášení na adresu Běloruska, ale také konkrétní akce, provokace. Deklarovali jsme, že jsme připraveni přizvat experty všech mezinárodních organizací. V první řadě ICAO, IATA k provedení vyšetřování, jakékoli odborníky, odborníky s cílem vytvořit objektivní obraz toho, co se stalo,“ poznamenal.Komentář odboru letectví Ministerstva dopravy BěloruskaŘeditel odboru letectví běloruského ministerstva dopravy Arťom Sikorskij řekl, že Bělorusko vyzývá všechny zájemce, aby se podíleli na vyšetřování incidentu s letadlem Ryanair, které v neděli požádalo o nouzové přistání na letišti v Minsku.Dále dotyčný řekl, že běloruská strana poskytla informace o incidentu Mezinárodní organizaci pro civilní letectví a státu registrace a provozovateli letadla.Vedoucí oddělení dále připomněl, že byla vytvořena komise pro vyšetřování okolností události. Následně dodal, že běloruská strana rovněž žádá příslušné letecké úřady, „aby poskytly přepisy rozhovorů z paluby letadla s cílem posoudit naši správnost a dokázat, že naši dispečeři jednali v souladu s mezinárodními závazky a že nebyl vyvinut žádný tlak nebo donucení k přistání“.23. května bylo letadlo společnosti Ryanair, jež letělo Atén do Vilniusu, nuceno přistát na minském letišti kvůli zprávě o bombě, která ale nebyla potvrzena. Posádka přijala rozhodnutí o přistání. Pro doprovod letadla byla vyslána stíhačka běloruského vojenského letectva MiG-29.Na palubě letadla se nacházel bývalý šéfredaktor telegramového kanálu Nexta Roman Protasevič. Po přistání letadla byl zadržen. Vyšetřovací výbor republiky zahájil trestní stíhání za falešnou zprávu o zaminování letadla.Přistání letadla bolivijského prezidenta Eva Moralese ve VídniPraxe vynucených přistání se objevila mnohem dříve. Nejznámějším případem je vynucené přistání letounu prezidenta Bolívie Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byl Edward Snowden. Připomeňme, že v noci na 3. července 2013 muselo letadlo prezidenta Bolívie Eva Moralese, které letělo z Moskvy, nouzově přistát ve Vídni, protože Španělsko, Itálie, Francie a Portugalsko pro něho uzavřely svůj vzdušný prostor. Stály za tím spekulace, že na palubě spolu s prezidentem je bývalý agent CIA Edward Snowden, který je v USA obviněn z prozrazení státního tajemství. USA požadovaly prohledání letounu prezidenta Bolívie. Rakouská policie letoun Eva Moralese prohledala, Snowdena však na palubě nenašli. Madrid, Paříž, Řím a Lisabon se později omluvily.

bělorusko

