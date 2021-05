https://cz.sputniknews.com/20210524/morawiecki-polsko-neuzavre-dul-turow-ale-zahaji-jednani-s-ceskem-14601088.html

Morawiecki: Polsko neuzavře důl Turów, ale zahájí jednání s Českem

Morawiecki: Polsko neuzavře důl Turów, ale zahájí jednání s Českem

Polsko bude jednat s Českou republikou o dalším osudu hnědouhelného dolu Turów v Dolnoslezském vojvodství. Těžbu uhlí ale nezastaví, a to i navzdory rozhodnutí Soudního dvora EU.

„Pět tisíc lidí (pracujících v dole, pozn. red.) je pět tisíc rodin. Polská vláda na to nemůže nebrat zřetel. Proto nejen, že určitě přistoupíme k jednání s českou stranou, ale předložíme i nové argumenty Soudnímu dvoru EU,“ uvedl polský premiér.Dodal, že hodlá s českým premiérem Andrejem Babišem jednat o problematice dolu Turów na summitu EU v Bruselu.Morawiecki předstoupil před novináře po dnešní poradě, která se konala ve Vratislavi a týkala se předběžného opatření Soudního dvora EU. Ten minulý pátek nařídil Polsku důl Turów zavřít až do definitivního rozhodnutí soudu ohledně sporu s Českem, které si na důl dlouhodobě stěžuje.Připomeňme, že Soudní dvůr EU minulý týden rozhodl, že Polsko musí okamžitě zastavit těžbu v dole Turów. Vyhověl tak české žádosti o vydání předběžného opatření.Zákaz těžby bude podle soudu platit až do vynesení konečného rozsudku v tomto sporu. Proti rozhodnutí se vzápětí ohradili Morawiecki i společnost PGE, která důl vlastní.Pokud by polské úřady verdikt soudu nerespektovaly, může soud na žádost Evropské komise vyměřit zemi vysoké pokuty.V pátek po rozhodnutí soudu o uzavření dolu Morawiecki uvedl, že polská vláda nepodnikne žádná opatření, která by mohla poškodit polskou energetickou bezpečnost. Podle odhadů polské strany by případné uzavření dolu způsobilo polské ekonomice škody ve výši 13,5 miliardy zlotých (asi 76,56 miliardy korun), protože by uzavření dolu, kde se těží hnědé uhlí, vedlo k uzavření závodu na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny, který vyrábí asi 7 % elektřiny spotřebované v Polsku.Zmínil přitom, že „rozhodnutí soudu je bezprecedentní a protiřečí základním principům fungování EU, a že přijatá opatření jsou nepatřičná“.Česká strana požadovala uzavření dolu proto, že kvůli jeho činnosti v příhraničních oblastech České republiky došlo k výraznému poklesu hladiny podzemní vody.

