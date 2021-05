https://cz.sputniknews.com/20210524/na-dalnici-d1-u-prahy-doslo-k-vazne-hromadne-nehode-jeden-clovek-zemrel-a-dalsi-jsou-zraneni-14605248.html

Na dálnici D1 u Prahy došlo k vážné hromadné nehodě. Jeden člověk zemřel a další jsou zranění

Na jedné z nejvytíženějších dálnic Česka dnes došlo k hromadné nehodě .Incident tak zcela uzavřel provoz směrem na Prahu na dálnici D11. Srazila se zde totiž... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Zmiňme, že k hromadné nehodě došlo na 0,4-0,5 kilometru dálnice, a to kolem 16.30 hod. O incidentu informovaly na Twitteru pražští hasiči, stejně jako Policie ČR.Dle hasičů se na místě srazily tři kamiony a dvě osobní auta. Při střetu začal jeden z vozů hořet. Pokud jde o následky tohoto neštěstí, během nehody přišel o život jeden člověk, a sice řidič jednoho z kamionů. Další lidé se zranili a museli být převezeni do nemocnice. Jeden člověk měl být těžce zraněn. Zřejmě se jedná o ženu, kterou museli hasiči vyprostit z trosek vozu.Uvádí se, že s odtržením kamionů od sebe pomáhal hasičům také vyprošťovací automobil. Nyní na místě probíhá redukce jednotek.Co se týče provozu, jsou zde jistá omezení. Místo nehody je možné objet po souběžné silnici II/611. Řidiči na ni mohou sjet na exitu číslo 8 u Jiren, jak informuje web Jednotného systému dopravních informací. Za zmínku stojí i to, že kvůli přistání záchranářského vrtulníku byl na jistou dobu přerušen i provoz ve směru na Hradec Králové.

