„Není pochyb, že se to někomu hodí do krámu.“ Advokát poukázal na trhliny ve vyšetřování Vrbětic

Advokáta na vyšetřování nejvíce zaráží skutečnost, že politici si mohou vážně dovolit mluvit o existenci jen jedné verze, zatímco samo o sobě slovo verze hovoří o mnohosti.„A paní Benešová, magistra, je to právnička, aby si uchovala post ministryně, tak potom také řekne, že je jenom jedna verze? To je tragédie. Ať roztrhá právnický diplom,“ dodal.Další věc, která ho na tom znepokojuje, je to, že v řeči politiků figurují slova jako „důvodná podezření“, ale zcela přitom chybí osvědčené důkazy, které při existenci jen jedné verze jsou naprosto nezbytné. „Já těm, kteří tvrdí, že je jen jedna verze, budu říkat „jednoverzoví“. V našem minulém rozhovoru jsem totiž naznačil, co jsou někteří naši lidi zač, a dost jsem narazil. (smích) Takže tedy jednoverzoví...“ poznamenal Kříženecký. Advokát pak dodal, že za svou praxi také nějaké výbuchy vyšetřoval, a vždy se mu s kolegy dařilo najít minimálně osm různých verzí, proto mu jeden výklad události připadá zvláštní. Stejně jako i skutečnost, že vyšetřování chybí důkladnost. Advokát si také myslí, že premiér Babiš a vicepremiér Hamáček byli pod tlakem, když na tiskové konferenci představovali veřejnosti kauzu Vrbětice.„Babiš tehdy řekl, že děkuje odboru boje s organizovaným zločinem, že dospěl k důvodnému podezření, že to byli Rusové. Mimochodem, nemluvil o zpravodajských službách, ale o odboru boje s organizovaným zločinem, tedy už o vyšetřovacím orgánu. A že dospěl k důvodnému podezření? Podezření je pořád jen podezření. A pak za tři týdny řekne, že je jenom jedna verze, tak mě to zaráží tím víc. To znamená, že je k něčemu donucen,“ řekl Kříženecký, kvůli obavám, že ho za to vyloučí z advokátní komory, odmítl sdělit svůj názor, kým mohl být Babiš donucen.

