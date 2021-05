https://cz.sputniknews.com/20210524/pentagon-informoval-o-riziku-posileni-ruska-na-blizkem-vychodu-14593430.html

Pentagon informoval o riziku posílení Ruska na Blízkém východu

Pentagon informoval o riziku posílení Ruska na Blízkém východu

Washington riskuje, že připustí posílení Moskvy a Pekingu na Blízkém východě kvůli oslabení americké vojenské přítomnosti v regionu, uvádí AP s odvoláním na... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Americký generál upozornil na snahu Spojených států zaměřit se na soupeření s velmocemi.Velitel zejména připustil rozšíření ruského a čínského vlivu v Perském zálivu.McKenzie také předpokládá, že Rusko a Čína začnou v regionu prodávat zbraně.NATO dříve přijalo rozhodnutí, že od 1. května začne stahovat vojska z Afghánistánu. USA uvedly, že stažení svých vojáků dokončí do 11. září.Operace USA a NATO v AfghánistánuUSA a jejich spojenci v NATO zahájili vojenskou operaci v Afghánistánu v roce 2001. Prováděla se v rámci kampaně Trvalá svoboda, která byla reakcí na teroristický čin z 11. září 2001.V roce 2014 podepsaly Afghánistán, USA a NATO dohodu o bezpečnosti, která spojencům umožnila zachovat omezenou vojenskou přítomnost na afghánském území. Od 1. ledna roku 2015 vystřídala vojenskou operaci nevojenská mise Rozhodná podpora. V roce 2020 podepsaly USA a radikální hnutí Tálibán první za více než 18 let války dohodu, která předpokládá stažení cizích vojsk už v květnu tohoto roku za podmínky zastavení násilí v zemi. V současné době se nachází v Afghánistánu méně než deset tisíc vojáků NATO a partnerských zemí aliance, včetně 2,5 tisíce amerických vojáků. Jejich hlavním úkolem je výuka a příprava afghánských bezpečnostních sil.Americká administrativa již dříve oznámila, že 1. května začne a do 11. září bude ukončeno stahování vojsk z Afghánistánu v plné koordinaci se spojenci. V roce 2020 USA a Tálibán podepsaly v Dauhá první mírovou dohodu za více než 18 let války. Dohoda předpokládá stažení zahraničních vojsk z Afghánistánu za 14 měsíců a zahájení meziafghánského dialogu po výměně vězňů. Od chvíle podepsání dohody Tálibán opakovaně obviňoval Washington z porušení dohody.V Afghánistánu dochází ke střetu mezi vládními silami a Tálibánem, který se zmocnil významných území ve venkovských oblastech a zahájil ofenzívu proti velkým městům. Mírové rozhovory mezi afghánskou vládou a Tálibánem byly zahájeny 12. září 2020 v hlavním městě Kataru.

