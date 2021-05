https://cz.sputniknews.com/20210524/predseda-who-predpovedel-vznik-noveho-smrtelneho-viru-bude-jeste-nebezpecnejsi-varoval-14601593.html

Předseda WHO předpověděl vznik nového smrtelného viru. Bude ještě nebezpečnější, varoval

Předseda WHO předpověděl vznik nového smrtelného viru. Bude ještě nebezpečnější, varoval

Ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus přišel s vážným varováním. Podle jeho slov se lidstvo dříve nebo později setká s novou... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-24T18:19+0200

2021-05-24T18:19+0200

2021-05-24T18:19+0200

svět

koronavirus

světová zdravotnická organizace (szo)

spolupráce

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/18/14602233_0:83:2991:1765_1920x0_80_0_0_d48cdca39f6735cf500d7bd783ebc4b7.jpg

Během virtuálního zasedání Světového zdravotnického shromáždění předseda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus nastínil neslibné vyhlídky do budoucna ohledně možného vývoje nových nebezpečných virů.Podle jeho slov právě boj se současnými viry názorně ukazuje, že státy musí navzájem spolupracovat, a ne soupeřit. Následně dodal, že máme docela jednoduchou volby: bud’ postupovat společně, nebo zůstat nechránění.Zasedání Světového zdravotnického shromáždění se letos koná od 24. května do 1. června ve virtuálním formátu. Jeho hlavním tématem je boj proti pandemii covidu-19 a prevence nových mimořádných situací v oblasti zdravotnictví. Zasedání se účastní delegace z celého světa.Tři virologové ve Wu-chanu údajně onemocněli před pandemiíTři čínští vědci z virologického ústavu ve Wu-chanu těžce onemocněli krátce před začátkem pandemie, píše The Wall Street Journal s odkazem na americkou rozvědku.První vlna covidu-19 byla zaznamenána právě v tomto městě v prosinci 2019. List píše, že se nejmenovaní vědci obrátili na lékaře kvůli onemocnění již v listopadu téhož roku. Měli přitom podobné symptomy a byli „členy stejného týmu, který se věnoval koronaviru“.Autoři článku tvrdí, že informace rozvědky může „doplnit stále naléhavější výzvy k důkladnějšímu vyšetření možnosti úniku viru covidu-19 z laboratoře“.V odpovědi na dotaz WSJ čínské ministerstvo zahraničí obvinilo Washington z pokusů prosadit teorii úniku koronaviru z laboratoře. Ministerstvo zahraničí pochybuje, že USA jsou skutečně znepokojeny zdrojem nákazy covidem-19, domnívá se, že „se snaží odvést pozornost“.Republikáni z výboru Sněmovny reprezentantů USA pro rozvědku prohlásili, že existují „nepřímé důkazy“ toho, že k epidemii covidu-19 mohlo dojít následkem úniku z Wuchanského institutu virologie. Poslanci poukázali na to, že někteří vědci z tohoto ústavu měli na podzim 2019 symptomy příznačné pro koronavirovou infekci, a také prohlásili, že se čínští vojáci podílejí na činnosti této laboratoře.

K.K. Spoléhat se na americkou rozvědku, nebo jí dokonce věřit, je jako spoléhat se a věřit Koudelkovic BISce. 6

K.K. Představte si. Předseda WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus je věštec. On ví co bude. A protože tohle věděl dávno, má již i vakcíny ve skladech, takže bude první, který na tom pořádně vydělá. Prostě úspěšný člověk. Proto je také předseda WHO! 5

3

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

koronavirus, světová zdravotnická organizace (szo), spolupráce