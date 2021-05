https://cz.sputniknews.com/20210524/ruske-ministerstvo-zahranicnich-veci-se-vyjadrilo-k-incidentu-s-letadlem-ryanair-14599312.html

Ruské ministerstvo zahraničních věcí se vyjádřilo k incidentu s letadlem Ryanair

Ruské ministerstvo zahraničních věcí se vyjádřilo k incidentu s letadlem Ryanair

Incident s letadlem společnosti Ryanair v Bělorusku je třeba prostudovat „ne ve spěchu“, Minsk v souvislosti s tímto incidentem ukazuje rozumný přístup... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

„Navrhujeme, aby tato situace nebyla posuzována unáhleně, ve spěchu, ale na základě všech dostupných informací, zejména proto, že zástupce Ministerstva zahraničních věcí Běloruské republiky učinil podrobné prohlášení,“ řekl na pondělní tiskové konferenci v Soči.Podle Lavrova běloruské úřady zdůraznily svou připravenost „jednat v této otázce transparentně, dodržovat všechna mezinárodní pravidla a zaručit plnou transparentnost, v případě potřeby včetně přijetí mezinárodních odborníků“.Podle slov Lavrova má situace s nouzovým přistáním letadla Ryanair v Minsku precedenty, je důležité ji hodnotit „střízlivě“. „Je důležité střízlivě vyhodnotit tuto situaci, tím spíše, ještě jednou zdůrazňuji, že běloruské orgány jsou připraveny poskytnout všechny potřebné informace,“ řekl ministr zahraničních věcí RF.Připomněl, že média již podobné incidenty zaznamenala v minulosti, včetně epizody z roku 2013, kdy Rakousko na naléhání USA donutilo přistát letadlo bolivijského prezidenta Eva Moralese, stejně jako případ z roku 2016, kdy letadlo Belarusian Airlines bylo nuceno přistát v Kyjevě, protože bezpečnostní služba Ukrajiny „se začala zajímat o občana Arménie, který se nacházel na palubě“. Ani v jednom případě nenásledovala žádná omluva, dodal ruský ministr zahraničí.Lavrov rovněž uvedl, že ruské úřady kontaktovaly otce Rusky, která letěla společně s Romanem Protasevičem, Moskva požádala o konzulární přístup k ní.Den předtím letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.

