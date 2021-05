https://cz.sputniknews.com/20210524/rusko-usvedcilo-usa-z-prekroceni-ukazatelu-dohody-start-iii-14601880.html

Rusko usvědčilo USA z překročení ukazatelů dohody START III

Rusko usvědčilo USA z překročení ukazatelů dohody START III

Ruské ministerstvo zahraničí zveřejnilo údaje o celkovém počtu strategických útočných zbraní podle Nové dohody START (označované také jako START III), která... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Za zmínku stojí, že v kategorii „rozmístěné mezikontinentální balistické střely, rozmístěné balistické střely ponorek a rozmístěné těžké bombardéry“ má Moskva 517 jednotek, zatímco Washington – 651 jednotek.Dále Rusko vlastní 1 456 „hlavic na rozmístěných mezikontinentálních balistických střelách i na rozmístěných balistických raketách ponorek a jaderných hlavic připisovaných nasazeným těžkým bombardérům“. Spojené státy jich mají 1 357.Kromě toho ruská strana disponuje 767 jednotkami „rozmístěných i nenasazených odpalovacích zařízení mezikontinentálních balistických střel a ponorkových balistických raket, stejně jako i rozmístěných a nerozmístěných těžkých bombardérů“. Americká strana vykazuje 800 jednotek.Ministerstvo zahraničních věcí přitom zdůraznilo, že Spojenými státy deklarovaný počet 800 u posledního bodu byl dosažen „nejen díky skutečnému snížení americké výzbroje, ale také díky jednostrannémuvyřazení 56 odpalovacích zařízení UGM-133 Trident II a 41 těžkých bombardérů B-52N z evidence ve smlouvě“.Resort také uvedl, že Spojené státy mimo to přejmenovaly čtyři důlní odpalovací zařízení, určená pro výcvik, v kategorii „cvičné doly“, které nestanovuje dohoda START III. Washington je odmítá zahrnout do smlouvy jako nenasazená důlní odpalovací zařízení mezikontinentálních balistických raket.Smlouva START IIISmlouva START III mezi Ruskem a USA nabyla platnosti 5. února 2011. Stanovuje, že každá ze stran sníží své jaderné arzenály tak, aby po sedmi letech a dále celkový počet zbraní nepřesahoval 700 mezikontinentálních balistických raket, balistických raket na ponorkách a těžkých bombardérech a také 1 550 bojových hlavic a 800 odpalovacích ramp.Platnost smlouvy uzavřené v roce 2010 vypršela 5. února 2021. Bývalý prezident USA Donald Trump ji označil za nevýhodnou a mluvil o nutnosti vypracování nového dokumentu se zapojením Číny. Možnost prodloužení START III byla možná, ale pouze při zachování řady podmínek, včetně režimu verifikace. Jednání s administrativou Trumpa výsledek nepřinesla. Nový americký prezident Joe Biden se naopak vyjádřil pro nutnost prodloužení smlouvy bez dodatečných podmínek. Na konci ledna tak byla dohoda START III prodloužena o dalších pět let.

