Testování na covid-19 nebo nošení roušek v létě. Členové vlády vystoupili s rozhodnutím po jednání

Dříve premiér Andrej Babiš ve svém pravidelném nedělním „Čau lidi“ promluvil o tom, jak to nyní v Česku vypadá s epidemiologickou situací. Premiér poznamenal, že k 22. květnu bylo vykázáno 4 626 709 aplikovaných dávek vakcíny proti covidu-19. Premiér k této otázce ještě dodal, že by do léta mohlo být jednou dávkou naočkováno zhruba šest a půl milionu Čechů.