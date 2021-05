https://cz.sputniknews.com/20210524/v-evropskem-parlamentu-vyzvali-k-uplnemu-zastaveni-leteckeho-spojeni-s-beloruskem-14596276.html

V Evropském parlamentu vyzvali k úplnému zastavení leteckého spojení s Běloruskem

V Evropském parlamentu vyzvali k úplnému zastavení leteckého spojení s Běloruskem

Největší frakce v Evropském parlamentu vyzvala EU, aby po incidentu se společností Ryanair úplně přerušila letecké spojení s Běloruskem. 24.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-24T13:09+0200

2021-05-24T13:09+0200

2021-05-24T13:09+0200

svět

opozice

minsk

bělorusko

letadlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/991/60/9916082_0:80:3076:1810_1920x0_80_0_0_34ea9ef956668b426a092bb3c4e1857a.jpg

„Žádné lety do Běloruska ani z Běloruska, žádné lety nad Běloruskem (by neměly být - pozn. red.) <...> Vyzýváme rovněž k okamžitému přijetí čtvrtého balíčku sankcí,“ uvádí se v prohlášení, které má k dispozici agentura Sputnik.Noviny Financial Times dnes rovněž uvedly, že EU po incidentu s letadlem Ryanair zváží řadu opatření proti Bělorusku, zejména se uvažuje o možnosti zákazu přistávání letadel Belavia na evropských letištích.Podle evropských diplomatů může EU navíc prohlásit běloruský vzdušný prostor za nebezpečný pro lety. EU rovněž zkoumá možnost rozšíření sankcí proti běloruským úředníkům, včetně „zákazů cestování a zmrazení aktiv“. Den předtím letadlo této společnosti, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.

Onderka Stádo EUsviní zase dostalo nasypáno do korýtka prostřednictvím úspěšné akce KGB. Že EUsvině přitom budou kvičet to se čekalo. Takže je vše v naprostém pořádku. 300

Ukrutatys Evropské aerolinky hladem ohryzávají kosti, a budou poslouchat jakésy výzvy pofiderního evropského parlamentu o omezení letů, jo? Chudák Borreliózo. Už tak má depky že ty jeho výzvy mají všichni však víte kde.. 236

10

minsk

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

opozice, minsk, bělorusko, letadlo