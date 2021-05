https://cz.sputniknews.com/20210524/v-usa-a-evrope-vyzyvaji-k-zakazani-letu-nad-beloruskem-14592872.html

V USA a Evropě vyzývají k zakázání letů nad Běloruskem

V USA a Evropě vyzývají k zakázání letů nad Běloruskem

Předseda výboru Senátu USA pro mezinárodní záležitosti Bob Menendez společně s kolegy z Česka, Lotyšska, Německa, Litvy, Irska, Polska a Velké Británie... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

svět

ryanair

minsk

bělorusko

usa

Politici vyzývají k zastavení členství Běloruska v ICAO a „k zakázání všech letů nad Běloruskem, včetně letů do země a ze země,“ do té doby, než neproběhne vyšetření situace.Navíc prohlášení obsahuje doporučení zemím NATO a EU uvalit na Minsk sankce a pozastavit možnost běloruských úřadů „využívat Interpol a další mezinárodní organizace k dalším útokům na demokracii v Evropě“.Zadržení Romana ProtasevičeV neděli tiskové oddělení minského letiště pro Sputnik uvedlo, že letadlo společnosti Ryanair mířící z Athén do Vilniusu po zprávě o možném zaminování naléhavě přistálo v běloruském hlavním městě. Tato zpráva se však následně nepotvrdila. Vyšetřovací výbor Běloruska následně zahájil trestní řízení ve věci falešného hlášení o výbušném zařízení.Místní aktivisté v oblasti lidských práv uvedli, že byl v letadle zakladatel opozičního telegramového kanálu Nexta Roman Protasevič, který byl zadržen při kontrole dokumentů.Podle telegramového kanálu s názvem Pool první, který má blízko k tiskové službě běloruského prezidenta, se letadlo již nacházelo poblíž litevských hranic, ale Alexander Lukašenko „vydal bezpodmínečný příkaz“ otočit se a letadlo přijmout. Za tímto účelem byl do vzduchu vyslán i stíhací letoun MiG-29.Zakladatelé společnosti Nexta, sídlící v Polsku, Štěpán Pudilo a Roman Protasevič jsou v Bělorusku obviněni ze spáchání trestných činů v souladu se články Organizace masových nepokojů (podle tohoto článku hrozí zadrženému až 15 let vězení) a Organizace skupinových akcí, které hrubě narušují veřejný pořádek (až tři roky vězení).Mimo jiné bylo proti nim zahájeno také trestní řízení o spáchání úmyslného jednání směřujícího k podněcování společenského nepřátelství na základě profesní příslušnosti (maximální trest činí 12 let).Nexta vyzývala k účasti na protestech a koordinovala tyto akce, které začaly po prezidentských volbách v Bělorusku a trvaly několik měsíců.Tento kanál na Telegramu navíc úřady republiky označily za extremistický. Sám Protasevič figuroval na seznamu osob zapojených do terorismu a byl uveden na seznam hledaných.

2021

Zprávy

cs_CZ

