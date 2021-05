https://cz.sputniknews.com/20210524/velka-britanie-hrozi-sankcemi-proti-plynovodu-nord-stream-2-co-za-tim-stoji-14605477.html

Velká Británie hrozí sankcemi proti plynovodu Nord Stream 2. Co za tím stojí?

Velká Británie hrozí sankcemi proti plynovodu Nord Stream 2. Co za tím stojí?

Londýn bude posuzovat možnost zavedení sankcí proti plynovodu Nord Stream 2, a to v reakci na incident s nouzovým přistáním letadla společnosti Ryanair na... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

2021-05-24T22:12+0200

2021-05-24T22:12+0200

2021-05-24T22:12+0200

svět

nord stream 2

incident

únos

reakce

sankce

plynovod

bělorusko

letadlo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdncz1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/02/13143544_0:200:2933:1850_1920x0_80_0_0_41bc4a85338896e24d8aef3dd3bc3ca5.jpg

Takové prohlášení bylo učiněno v reakci na slova šéfa mezinárodního výboru Toma Tugendhata, který také svolal schůzku k projednání incidentu s letadlem.Tugendhat však nespecifikoval, jak s leteckým incidentem souvisí plynovod, který vede podél dna Baltského moře, od ruského pobřeží až do Německa.Šéf ministerstva zahraničí ale poznamenal, že je důležité všechna rozhodnutí koordinovat se spojenci.Incident s letadlem RyanairVčera, v neděli 23. května, jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.Nord Stream 2Tento projekt předpokládá výstavbu dvou linek plynovodu s celkovou kapacitou 55 miliard krychlových metrů plynu ročně od ruského pobřeží přes Baltské moře do Německa. Proti projektu se aktivně staví Spojené státy, které propagují svůj zkapalněný zemní plyn v EU, dále Ukrajina a řada evropských zemí. USA zavedly v prosinci 2019 proti plynovodu sankce, v důsledku čehož byla švýcarská společnost Allseas nucena zastavit pokládku. Práce pokračovaly až o rok později - v prosinci 2020 již pomocí ruské lodě Fortuna a 27. dubna se k ní připojil pokladač potrubí Akademik Čerskij.Podle údajů provozovatele projektu Nord Stream 2 AG (stoprocentní dceřiná společnost Gazpromu) byl k 31. březnu Nord Stream 2 postaven z 95 %, zbývá položit 121 kilometrů z celkové délky.

2

bělorusko

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Zprávy

cs_CZ

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Česká republika kontakt.cz@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

nord stream 2, incident, únos, reakce, sankce, plynovod, bělorusko, letadlo