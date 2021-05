https://cz.sputniknews.com/20210524/visegradska-skupina-bude-pozadovat-zakaz-vstupu-pro-nektere-belorusy-do-eu-14606049.html

Visegrádská skupina bude požadovat zákaz vstupu pro některé Bělorusy do EU

Visegrádská skupina, do které spadá Polsko, Česká republika, Slovensko a Maďarsko, bude usilovat o zákaz vstupu do Evropské unie pro osoby odpovědné za... 24.05.2021, Sputnik Česká republika

Již dříve se Morawiecki nechal slyšet, že navhrne EU zastavení letecké komunikace s Běloruskem, dokud nebude propuštěn Roman Protasevič, zakladatel kanálu Nexta na Telegramu, který je v Bělorusku považován za extremistu.Zároveň se Visegrádská skupina dle Morawieckého bude snažit o to, „aby byly osoby, které se podílely na únosu letadla letícího do Vilniusu, sankcionovány a bylo jim zakázáno vstoupit na území Evropské unie“.Incident s letadlem RyanairVčera, v neděli 23. května, jsme informovali o tom, že letadlo společnosti Ryanair, které letělo z Athén do Vilniusu, naléhavě přistálo na letišti v Minsku kvůli zprávám o zaminování, které se ukázaly jako falešné. Na palubě letadla se nacházel Roman Protasevič, zakladatel telegramového kanálu Nexta, který je v Bělorusku prohlášen za extremistický. Protasevič byl při kontrole jeho dokladů zadržen. Bylo proti němu zahájeno trestní řízení podle několika paragrafů, včetně organizace hromadných nepokojů. Může mu hrozit až 15 let odnětí svobody.To vyvolalo kritiku ze strany Západu, a to navzdory skutečnosti, že k nouzovému přistání letadel docházelo i v minulosti. Nejvýraznějším případem bylo vynucené přistání letadla bolívijského prezidenta Eva Moralese ve Vídni v roce 2013. Důvodem byly údajné informace o tom, že se na palubě nachází bývalý agent CIA Edward Snowden, který byl ve Spojených státech obviněn z prozrazení státního tajemství.

❌➗➖➕ Pořád mi mezinárodně mediálně chybí, že je potřeba se začít bavit o USraelské imperialistické koloniální říši a pečlivě definovat, co je to za novodobé svinstvo, které touží po světovládě, buzeruje a rozvrací cizi země, dosazuje si všude loutkové vlády, zařizuje a vykrádá okupované kolonie a organizuje zastupitelské teroristické války. Máme tu už delší dobu USraelské parchanty, které je potřeba pořádně vymlátit, dříve než zase začnou válku proti Rusku a Číně, kterou už provokují a připravují.. Byla to i velká chyba včas neoznačovat Hitlera fašistou a včas ho nezlikvidovat. 🇺🇸🇮🇱🇪🇺👎👎🤮🚾 74

